Axudas da Xunta para o cinema: 24.000 euros para nove produtoras

Santiago. A Xunta colabora economicamente na proxección exterior do cinema galego a través dunha liña específica de axudas para a súa difusión en festivais do circuíto internacional, da que este ano resultaron beneficiarias nove produtoras por un importe global de 24.000 euros. Esta contía destínase ás diferentes accións promocionais que levaron a cabo con motivo da selección en destacados certames audiovisuais de 11 das súas longas e curtametraxes, que na meirande parte dos casos contaron tamén cunha subvención autonómica para a súa produción.

Coa resolución desta convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, deuse resposta á totalidade de solicitudes que cumprían os requisitos, de xeito que se apoiou a presenza do noso audiovisual en Alemaña, Holanda, Italia, México e festivais internacionais con sede en España.

O obxectivo é contribuír a poñer en valor o traballo de produción e creación audiovisual con selo galego, así como a situar a Galicia no mapa cinematográfico internacional.

Neste percorrido internacional, o cine galego continúa a colleitar importantes recoñecementos, como os obtidos no festival de Málaga por Lúa vermella (Zeitun Films), de Lois Patiño, galardoada como mellor película española da sección ZonaZine, e Xoves de Comadres, pola que Noemí Chantada obtivo a Biznaga de Prata (premio do público) e a mención especial do xurado na categoría de curtametraxes. No caso de Lúa Vermella, apoiouse tamén a súa estrea mundial na Berlinale, así como a súa participación no International Documentary Film Festival (IDFA) de Ámsterdam, onde tamén estivo a curta Os corpos, de Eloy Domínguez, con produción de Filmika Galaika.

Esta empresa recibiu axuda para o seu labor de promoción noutras dúas importantes citas como a de Rotterdam, onde acudiu con Longa noite, o premiado filme de Eloy Enciso; e o festival da UNAM de México, tamén con este título e con Those That at a Distance, Resemble Another, de Jessica Sarah Rinlad. As fitas subvencionadas nesta convocatoria tiveron igualmente unha destacada presenza no Festival de Cine Europeo de Sevilla, coas estreas de Nación (Nós Produtora Cinematográfica Galega), de Margarita Ledo e Ons (Maruxiña Film), de Alfonso Zarauz, entre outras. REDACCIÓN