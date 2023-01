Axudas de 40.000 euros a programas de apoio ás mulleres vulnerables para entidades sociais

Santiago. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou onte unha nova convocatoria por valor de 1,4M€ coa que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade porá en marcha, a través das entida-

des de iniciativa social sen ánimo de lucro, programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade como vítimas da violencia de xénero, de explotación sexual-laboral, inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas, pertencentes a unha minoría ou reclusas, entre outras.

Ao abeiro da convocatoria recibirán financiamento as entidades que promovan recursos integrais que se dirixan de xeito específico a mulleres en situación de especial vulnerabilidade xestantes ou lactantes -con fillos ou fillas menores de tres anos- para contribuír ao seu desenvolvemento persoal, familiar e laboral e a súa autonomía económica e afectiva. Tamén se apoiarán programas de atención personalizada e especializada para as mulleres pertencentes aos colectivos vulnerables con actuacións no eido da atención psicolóxica, asesoramento xurídico, mediación, adquisición de habilidades persoais e sociais ou apoio e orientación laboral.

A Xunta persegue con esta iniciativa que as mulleres con maiores dificultades poidan recibir seguimento e tamén mellorar as súas opcións de emprego e expectativas sociais e persoais. Por este motivo, as actuacións deberán ter en conta o diferencial feminino e o fomento da igualdade de oportunidades como elemento básico da atención especializada.

O período de referencia para o desenvolvemento dos programas e para a imputación dos gastos financiables será o comprendido entre o 1 de setembro de 2022 e o 31 de agosto de 2023. A contía máxima da axuda para as entidades beneficiarias será de 40.000 euros. Redac.