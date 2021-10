Axudas de produción musical para cofinanciar vinte novos traballos

Santiago. A Xunta de Galicia convoca as axudas de produción musical para cofinanciar 20 novos traballos. Destina 120.000 euros a apoiar proxectos tanto para o lanzamento de novos artistas como para aqueles que xa teñan debutado no mercado Xa se beneficiaron desta liña de axudas traballos de Caamaño&Ameixeiras, Grande Amore, Xoel López, Ortiga (emerxente músico de Santiago)ou Santi Araújo, entre outros O seu obxectivo é favorecer tanto o lanzamento como a consolidación de carreiras musicais, de xeito que se impulse a profesionalización do sector, a normalización no uso da lingua galega e o enriquecemento cultural a través da música.

Con tal fin e segundo se recolle nas bases publicadas no Diario Oficial de Galicia, cofinanciaranse proxectos de deseño, preprodución, produción, edición e promoción de produtos fonográficos (fonogramas e videoclips) que conteñan maioritariamente obras de artistas galegos ou que estean interpretadas por músicos galegos, realizadas por parte de empresas con actividade na Comunidade

Autónoma de Galicia. A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) encárgase da xestión desta convocatoria, coa que completa o seu amplo programa anual de subvencións, dotado con 10,47 millóns de euros para 15 liñas de apoio aos sectores da música, o audiovisual e as artes escénicas. “Esta vía de investimento directo nas industrias culturais galegas viuse reforzada este ano ao abeiro do Plan de reactivación cultural, así como coa primeira convocatoria do novo Hub Audiovisual, posto en marcha pola Xunta co financiamento do fondo europeo Feder dentro do Eixo React-UE”, sinala a nota de prensa da Xunta. ECG