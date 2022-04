Axudas para a promoción exterior da música e as artes escénicas

Santiago. A Xunta publicaba este venres no DOG a súa convocatoria anual de subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais, que manteñen a dotación de 460.000 euros co obxectivo de contribuír a unha maior proxección exterior da música e das artes escénicas galegas. Este investimento distribúese a partes iguais entre ambos os sectores para apoiar accións entre o 1 de novembro do pasado ano e o 31 de outubro de 2022.

Os destinatarios desta liña de apoio son tanto os profesionais autónomos como as empresas dedicadas profesionalmente á actividade de produción e distribución de espectáculos escénicos ou musicais, segundo a modalidade á que opten. A través das dúas categorías apoiaranse actuacións en escenarios, feiras e festivais fóra de Galicia, así como a asistencia a mercados sectoriais que se celebren no resto de España ou no estranxeiro. Ademais, no caso das artes escénicas establécese unha cuarta opción destinada á circulación de espectáculos no territorio galego.

A convocatoria, xestionada a través da Agadic en réxime de concorrencia non competitiva e concesión automática, establece que cada empresa ou formación poderá beneficiarse de ata 25.000 euros tanto no caso das artes escénicas como no da música. O prazo de solicitude estenderase ata o 30 de maio ou, no seu caso, ata o esgotamento do crédito dispoñible.

A Xunta contribúe a impulsar a distribución e comercialización dos produtos culturais galegos dentro e fóra. ecg