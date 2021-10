Axudas para a publicación de catrocentos libros a medio cento de editoriais

Santiago. Máis de medio cento de editoriais foron beneficiarias este ano da liña de axudas da Xunta dotada con 200.000 euros para impulsar a distribución das obras editadas que cheguen ao público.

En concreto, e como se pode consultar no DOG, este ano publicáronse máis de 400 obras de 56 editoriais con esta axuda do Goberno autonómico, o que supón un incremento con respecto a 2020, cando as beneficiarias foron algo máis de 40.

As axudas van dirixidas á edición, distribución e comercialización das publicacións entre setembro do ano pasado e o deste. A Xunta contribúe aos gastos pola tradución e corrección, revisión, maquetación, custes de preimpresión, dixitalización e accións de comercialización. efe