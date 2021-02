Baltar edita o primeiro libro sobre o parque natural Baixa Limia-Xurés

Ourense. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presentou xunto ao enxeñeiro de montes celanovés José Benito Reza o libro O parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. A protección dos espazos naturais en Galicia, do que é autor o enxeñeiro celanovés, unha obra editada pola Deputación de Ourense “que rende homenaxe a un dos espazos naturais máis importantes de Europa, o cal temos a obriga de preservar”, dixo Manuel Baltar, quen salientou que esta contorna “é un territorio cheo de riqueza, un hábitat que constitúe unha das xoias de Ourense: un lugar único en canto a historia e ciencia”.

Trátase dun traballo pioneiro e único que afonda na historia deste espazo natural e que fai un percorrido sobre as políticas e a xestión da conservación da natureza en Galicia nos últimos trinta anos. O libro recolle en 280 páxinas os antecedentes, os inicios, o proxecto e a creación desta área protexida; o Interreg II e o que supuxo para impulsar a comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal; así como unha análise do territorio limítrofe de Portugal, a Rede Natura, o proxecto Natura Xurés-Geres, a toponimia e as claves para entender o futuro dun dos espazos naturais máis importantes do vello continente, cuxa proxección e protección supón un alicerce e unha chea de oportunidades para Ourense, Galicia, España e Portugal.

O presidente do goberno provincial destaca de José Benito Reza “o seu galeguismo, entendido como amor a Galicia”. REDACCIÓN