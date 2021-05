Baltar eloxia a eficacia do Banco de Alimentos e do apoio da Deputación

Fesbal. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu onte no Pazo Provincial ao presidente do Banco de Alimentos de Ourense, Cecilio Santalices, e ao tesoureiro da Federación española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Gregorio Pérez, a quen agradeceu o traballo que desenvolve esta entidade na provincia, así como o compromiso de continuar coa alianza por parte da Deputación de Ourense, “resaltando o apoio ofrecido pola institución provincial no inicio da pandemia, accións que converteron á Deputación de Ourense na máis social da nosa historia”, expresou Baltar. O presidente do goberno provincial salientou: “Seguiremos ofrecéndolle o noso apoio ao Banco de Alimentos en temas loxísticos, axudas económicas ou en calquera cuestión na que a Deputación poida prestar o seu servizo”, remarcando o destacado papel que estas organizacións levan a cabo no ámbito nacional “aínda máis nun momento tan difícil como o actual, onde demostran utilidade, altruísmo e eficacia ao servizo da sociedade”. Manuel Baltar reiterou a cooperación co Banco de Alimentos de Ourense “para que siga desenvolvendo o seu labor onde exista a necesidade en calquera punto do territorio provincial, mantendo viva esa alianza”. REDACCIÓN