Baltar salienta a calidade do OUFF

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, reuniuse onteno Pazo Provincial cos membros do xurado de longametraxes e curtas da 25ª edición do Festival de Cine de Ourense (OUFF), unha xuntanza na que participaron tamén os coordinadores do festival, Miguel Anxo Fernández e Aurelio Gómez Villar.

Baltar cualificou a reunión de “moi interesante e produtiva”, destacando a “satisfacción unánime do xurado polo OUFF e polo feito de que esta cita, o festival do cine en Galicia, siga tendo a visibilidade e a calidade que poñen de manifesto as proxeccións que se presentan para que eles ditaminen”.

O presidente do goberno provincial sinalou que vai ser “unha semana apaixoante, un encontro coa sétima arte, e sobre todo, o poder de Ourense e a capacidade organizativa que desde hai anos levamos amosado na Deputación para levar a cabo un evento que vai marcar un antes e un despois na historia do festival”, rematou engadindo a satisfacción pola calidade do certame deste ano 2020.

Por outra banda, Manoliño Nguema, chegou onte á cidade das Burgas dentro da programación do ciclo Panorama Galicia do 25 aniversario do OUFF. Roi Carballido e María Becerra, produtores do documental falaron diante da prensa sobre a orixe do documental que “xurdiu nun taxi, en Guinea Ecuatorial, onde o director e a guionista coñeceron a Marcelo cantando o himno galego por pura casualidade. El está considerado o pai do teatro no seu país, tivo unha escola de circo con máis de 150 nenos pero no fondo sempre se sentiu galego”. Porque o protagonista, Marcelo Ndong, viviu moitos anos en Ourense e formouse na escola do Circo de los Muchachos en Benposta.

“ Cando lle comentaron que queriamos facer un percorrido pola súa vida non lle pareceu importante e, de repente, empezamos a recibir material moi interesante. Por exemplo, falaba de cando estivera na casa de Chaplin sen darlle importancia” comentou María Becerra.

Pola súa banda, Roi Carballido quixo destacar os “seus profundos lazos de unión de Galicia con Guinea. Nós queríamos plasmar como volve ao seu país con intención de formar á xente de alí e como axudou a tantas persoas”.

Bótase mañá no Cineclube Padre Feijóo, ás 19.30 horas.