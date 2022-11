‘Bamboleo’ recibe hoxe a visita estelar do cantante Carlos Baute

Bamboleo presentarase este sábado pola noite con Xosé Manuel Piñeiro á fronte e cun famoso artista venezolano como convidado: Carlos Baute. O cantante estará interpretando os seus últimos éxitos, xogando e divertíndose.

Tamén actuará esta noite no programa a artista do Grove Carolina Rubirosa. ‘Alén do mar’ é seu o último traballo, un EP do que se extrae o tema ‘Lagar das augas’, que hoxe interpretará en ‘Bamboleo’. Ademais, o programa contará coa actuación da orquestra galega Los Españoles, que se presenta moi renovada e festeira.

Desde Andalucía chega hoxe unha parella de bailaríns profesionais: Pablo e Raquel, que realizarán dúas exhibicións de smooth bachata, un estilo en que son especialistas.

No Agora ou Nunca’ actuarán Rosa María Orge, que cantará ‘La noche es’, unha versión que fixo o grupo Los Tahúres Zurdos de ‘Because the night’, de Patti Smith, e Moni Lop, unha arxentina que interpretará o tema ‘La distancia’, de Roberto Carlos. En ‘A Jrileira’ xogarán dúas entidades deportivas: o Club Deportivo La Peña de Marín e o Club de Fútbol Vilarmaior.

Tamara Pérez e Claudio Pan volverán cos seus xogos para os convidados e Isi coas súas experiencias verídicas. A ITV do Amor chegará cara ao final do programa coa participación dunha parella de namorados e dous colegas que intentarán despistar un participante de público para gañar o premio que hai en xogo.

GALICIA DE 20 A 20. Na terceira etapa de Galicia de 20 a 20, Sonia Méndez e Leticia T. Blanco comezarán percorrendo as rúas de Santiago e buscando os lugares que Ruth Matilda Anderson inmortalizou hai cen anos. Como hai fotos que son difíciles de actualizar hoxe en día na cidade, visitarán o Studio Variopinto para darlles un chisco de cor. Minia Banet bordará sobre algunhas das imaxes máis fermosas de Ruth en Santiago.

O programa continuará a viaxe cara a Noia para facer unha exposición no día da feira con fotografías de Ruth e ver como de familiares lles resultan ás veciñas e veciños da vila. Tras recoller o posto, fará unha parada en Esteiro para actualizar as fotografías de Ruth de mulleres levando algas na cabeza. Para isto, acompañará a Carmen Sánchez mentres recolle as algas coas que despois fará as deliciosas empanadas e pizzas de Galuriña.

O espazo da Televisión de Galicia daralle a puntada final a esta etapa en Muros cos descendentes da fonda de Petra, hospedaxe onde Ruth Matilda pasou varias semanas e sobre a que deixou moito escrito.

TAL COMO SOMOS. Unha volta por Galicia ensinaralles hoxe aos espectadores da TVG, nunha nova entrega do espazo Tal como somos, a evolución que durante milenios tiveron as construcións na nosa terra. As básicas para sobrevivir no mundo físico e mellorar a calidade de vida e as espirituais que expresan as crenzas dun pobo ou a súa sensibilidade artística.

A paisaxe de Galicia combina as cores do mar, a montaña e as pedras que locen nas súas construcións. Son eses marcos os que ofrecen distintas tonalidades de azul, verde e gris, xerando unha visión única. Nin sequera o ‘feísmo’ de décadas pasadas puido estragar o traballo da natureza e dos nosos antepasados. Agora, cunha maior conciencia, parroquias, aldeas e cidades camiñan cara ao futuro dun xeito máis comprometido co medio ambiente, a saúde e seguridade.