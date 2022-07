‘Bamboleo’ recibe na TVG a Abraham Mateo

Bamboleo, o programa que cada sábado conduce Xosé Manuel Piñeiro, contará hoxe cun convidado moi especial, un artista de San Fernando que desde moi novo é un fenómeno mundial: Abraham Mateo. O cantante fará parada en Bamboleo para presentar os seus últimos lanzamentos, temas como Quiero decirte, en que colabora Ana Mena. Abraham compartirá cos espectadores unha noite de música e diversión e prestarase a xogar cos colaboradores do programa, Tamara Pérez e Claudio Pan.

Antonio Luz será outro dos protagonistas da noite. Estará presentando o seu disco O paraíso das airas, un gran proxecto musical do artista de Sarreaus, en que pretende casar o pop co rural galego.

Os sons da orquestra canaria Furia Joven encherán o estudio de Bamboleo tal e como enchen as verbenas das illas e de Galicia, onde levan varios anos facendo parada. No tempo dedicado ao baile, a parella galego-italiana formada por Patricia e Jacopo bailarán dúas pezas de baile deportivo coas que conseguiron un terceiro posto no mundial.

No Agora ou Nuncacantarán Candy Romalde e Eugenio Tobío, que interpretarán Someone you loved, de Lewis Capaldi, e Galicia, terra nosa, de Los Tamara. En ‘A Jrileira’ competirán os representantes do Club Deportivo Zalaeta ATC Arteixo e Unión Deportivo Corcubión. Para ganar o premio terán que cantar e adiviñar o maior número posible de intérpretes.

A ITV do Amor chegará cara ao final do programa coa participación de Helena e tres amigos. Entre eles estará o seu mozo e xuntos intentarán despistar o participante de público e mais colaboradores do programa: Tamara, Isi, Damián e Javi Varela, reconvertidos nesta sección en ‘asesores do amor’ e sempre atentos a cada ollada ou comentario revelador.

Unha semana máis, o programa Sabadeando percorrerá Galicia da man de Lucía Rodríguez e Adrián Díaz. Nesta ocasión, o programa viaxará ata a época medieval, coñecerá magníficas herdanzas da emigración nun marco incomparable da Mariña lucense, festexará un atípico verán nunha vila famosa polo seu pan e non faltará a comida cunha receita de polbo bautizada polo lugar onde se fai, Mugardos.