‘Bamboleo’ trae a Carolina Rubirosa e a Carlos Baute

Bamboleo presentarase este sábado pola noite con Xosé Manuel Piñeiro á fronte e cun famoso artista venezolano como convidado: Carlos Baute. O cantante estará interpretando os seus últimos éxitos, xogando e divertíndose. Actuarán ademais a cantautora galega Carolina Rubirosa e a Orquestra Los Españoles.

Alén do mar é o último traballo da artista do Gro ve Carolina Rubirosa, un EP do que se extrae o tema “Lagar das augas”, que hoxe interpretará en ‘Bamboleo’. Ademais, o programa contará coas actuacións da orquestra galega Los Españoles, que se presenta moi renovada e festeira.

Desde Andalucía chega hoxe unha parella de bailaríns profesionais: Pablo e Raquel, que realizarán dúas exhibicións de Smooth bachata, un estilo no que son especialistas.

No Agora ou Nunca actuarán dúas mulleres fantásticas: Rosa María Orge, que cantará La noche es, unha versión que fixo o grupo Los Tahúres Zurdos de Because the night de Patti Smith, e Moni Lop, unha arxentina que interpretará o tema La distancia de Roberto Carlos. Na Jrileira xogarán dúas entidades deportivas: o Club Deportivo La Peña de Marín e o Club de Fútbol Vilarmaior

Tamara Pérez e Claudio Pan volverán cos seus xogos para os convidados e Isi coas súas experiencias verídicas. A “ITV Do Amor” chegará cara o final do programa coa participación dunha parella de namorados e dous colegas que intentarán despistar un participante de público para gañar o premio que hai en xogo.

Lucía Rodríguez presenta hoxe un programa de Sabadeando dedicado a Santiago de Compostela na fin de semana grande das Festas do Apóstolo, en que se ofrecerá un avance da gran festa que prepara a Televisión de Galicia para a noite do día 24, coa retransmisión dos fogos. Adrián Díaz estará nun decorado exterior na praza do Obradoiro e durante máis de tres horas, os espectadores embarcaranse nun periplo en directo que, con motivo do Ano Xacobeo, achegará o testemuño de ducias dos milleiros de peregrinos e peregrinas que chegan con ilusión á capital de Galicia nos días previos ao 25 de xullo.

Así, Fátima Mella meterase na pel dos que veñen camiñando na súa última etapa e vivirá en primeira persoa a experiencia dos peregrinos que chegan a Santiago desde todas as partes do mundo. Coñecerá as historias dos que chegan ata a catedral e percorrerá con eles as diferentes actividades que realizan á súa chegada. O ‘Parlamento’ desta semana estará dedicado a como cambiou a cidade nas últimas décadas.

Por outro lado, a Televisión de Galicia emite este sábado unha entrevista co presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ás 15.30 h, despois do ‘Telexornal Mediodía’, e dentro do espazo informativo ‘No Foco’. O redactor xefe dos servizos informativos da canle pública, Marcos Sueiro, entrevista o xefe do executivo galego para repasar a actualidade galega en clave social, política e económica e no marco da celebración do Día de Galicia, o 25 de xullo.

Realizada desde a sede da Presidencia do Goberno galego no Pazo de Raxoi de Santiago, esta entrevista pecha o ciclo de conversas mantidas con líderes políticos galegos na CRTVG nesta semana e que contou coas entrevistas ao secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, á voceira nacional do BNG, Ana Pontón, e a Paula Prado, secretaria xeral do PPdeG.

A entrevista emitirase a través da primeira canle da TVG. Os espectadores poderán seguila de forma íntegra a través da web G24.gal e a canle de YouTube