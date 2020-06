Banda deseñada: Con temas de virus e vacinas

Os virus, coma este que nos ten preocupados, e as vacinas que nos inmunizan por un tempo, sen conseguir aínda a que pare o que nos rodea, son os temas de A proba de auga, da autoría de Anémona de Río. Esta obra mereceu o I Premio de Banda deseñada O Garaxe Hermético, publicada por Edicións Xerais de Galicia, na súa colección Merlín Cómics.

Aldara Álvarez García (Vigo 1995), quen usa o seudónimo metafórico e artístico Anémona de Río, é a autora do texto, dos debuxos e da organización en viñetas deste fermoso cómic que se adentra como un sismo polo organismo humano, nunha misión en prácticas.

Os tranvías, as neuronas, os conos e bastóns, glóbulos brancos, leucocitos... serán percorridos pola investigadora que vai mostrando, a través de cambios de cores, as loitas no organimos e como se conseguen as vacinas contra a contaminación. Neste relato suxestivo tanto a nivel visual coma textual é Alfa a vacina.

