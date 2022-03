Barreiro, o gran modernizador na Real Academia e construtor da identidade da Galicia actual

Santiago. A Real Academia Galega renderalle homenaxe a Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932) este venres nas vésperas do Día da Poesía (21 de marzo), nun acto no que os versos do poeta do mar soarán nas voces doutros autores e amizades. Gelria encargarase da parte musical da celebración, que terá lugar no Auditorio de Nigrán a partir das 17.00 horas. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala. A homenaxe poderase seguir en directo dende academia.gal.

A directora da Sección de Literatura da RAG, Marilar Aleixandre, conducirá o acto, que arrincará coas palabras do presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, e o alcalde do Concello de Nigrán, Juan González Pérez.

O académico Xesús Alonso Montero pronunciará a laudatio do homenaxeado e os tamén membros da RAG Ramón Lorenzo e Ana Romaní recitarán versos da súa autoría xunto a Xosé María Álvarez Cáccamo, Alexandre Ripoll, Lucía Novas, Alexandre Nerium, Marta Dacosta, Elvira Ribeiro, Héitor Mera e Miro Villar. Tamén participarán Rosalía e Navia Franco Barreiro, fillas de Xosé Luís Franco Grande (1936-2020), que tiña previsto participar nesta homenaxe ao seu amigo que tivo que ser posposta pola pandemia. REDACCIÓN