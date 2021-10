Bembibre, convidada no ciclo de conversas na Emilia Pardo Bazán

Santiago. A médica Lorena Bembibre Vázquez falará do sistema sanitario dende a perspectiva de xénero no encontro do mes de novembro do ciclo As mulleres cen anos despois de Emilia Pardo Bazán. Conversas na Casa-Museo, que terá lugar o xoves na rúa Tabernas, 11 da Coruña.

A nova sesión do programa, coorganizado polo Concello da Coruña e a Real Academia Galega a través da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, comezará ás 18.00 horas. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala e poderá seguirse tamén en directo dende a canle de Youtube de Cultura da Coruña.

A doutora conversará coa xornalista Cristina de la Vega sobre como cambiaron os roles de xénero nas institucións sanitarias, a feminización de determinados perfís profesionais, como o da enfermaría, ou cal é o protagonismo das mulleres na elaboración das políticas asistenciais.

Licenciada en Medicina e Cirurxía pola USC e especialista en medicina familiar e comunitaria, é médica de urxencias do CHUAC e está moi vencellada a proxectos solidarios internacionais.

Na actualidade traballa nun proxecto médico en Senegal da man da ONG Ecodesarrollo Gaia e desenvolve un destacado labor divulgativo a través das redes sociais. ecg