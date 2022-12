‘Bendollo, sempre na memoria’, novo libro de Xerardo Rodríguez Arias

Lugo. Bendollo, sempre na memoria, editado por Teófilo Edicións, recolle o devir da historia dunha aldea de montaña das terras de Quiroga e Lugo, centrándose fundamentalmente no século XX. É unha contribución á recuperación da memoria histórica gráfica e as costumes dos pobos de Galicia é un encontro coa historia, o idioma e coa cultura dos devanceiros.

Malia que o estudo está focalizado na parroquia de Bendollo, os similares aspectos físicos e humanos, así como o sistema produtivo, co resto de aldeas que abeiran ao Sil, o que fai que se poda falar dunha historia compartida. Compartidas son tamén as vías de comunicación: camiños de segadores, camiño de peregrinación, ferrocarril, estradas e pasos de barca. Os habitantes do Val de Quiroga das dúas beiras do río, mesmo os das ladeiras dos montes que o rodean, forman por natureza un grupo enteiramente homoxéneo; as relación sociais e económicas entre veciños ribeirans non terían sido posíbeis sen a existencia de barcas e barcos de pasaxe.

Co fin de que a letra e a sonoridade deste hábitat elaboradas durante séculos polos antergos non desapareza da memoria colectiva co marchar da dos veciños de idade máis avanzada e coa colaboración de moitos deles, recuperouse unha longa listaxe de topónimos que reflicte a paisaxe que acompañou a vida dos que nos precederon.

A obra vai destinada á cidadanía interesada en coñecer parte da historia destas terras, especialmente a unha parte importante da mocidade que descoñece os valores e os bens culturais acumulados polos seus antepasados así como o duro traballo desenvolvido ao longo de séculos.

O libro presentarase o vindeiro 22 de decembro, ás 19.00 horas, na Casa da Cultura de Quiroga (Rúa Real s/n, Quiroga, Lugo). REDAC.