Billete de lotería para apoyar la labor de GaliciAME

BENÉFICO. GaliciAME, la Asociación de la A.M.E (Atrofia Muscular Espinal) de Galicia anuncia los primeros puntos de venta del número del sorteo de la Lotería de Navidad cuyos donativos contribuirán a apoyar su labor. El boleto es el 95.480. GaliciAME es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Cambados a principio de 2015 fundada por Mercedes Álvarez Fernández tras diagnosticarle Atrofia Muscular de tipo 4. El principal objetivo es buscar y ubicar a afectados gallegos y de otras comunidades y formar una red mediante la cuál se comuniquen y se apoyen. Además también apoyan y orientan tanto a afectados como a familiares ofreciendo la máxima información posible. El billete solidario está a la venta en Castrelo en el bar Santa Cruz, hotel Cruceiro, librería Castelao, seguros Reale, O Agr, colegio Salesianos, bar Miro, y bar Tropezó. En Cambados: plaza de abastos, mariscos Eugenia, droguería Namarbe, informática Isalnés, peluquería Sandra, pastelería Costa, juguetería Din Do, bar Lucio, electrodomésticos Cayro, Vanely, peluquería Formas, hotel Os Pazos, bar O Lagar, tintorería Clareo, fotografía Eduardo Apariz, Catorce electrodomésticos, foto Vázquez, librería Contos, telefonía móvil Hola Mobile (Sita), peluquería Tower, zapatería Cativos, Plus de Sucre, Garupa, electrodomésticos Montblanc, herbolario Hamameli, Corbilló, Trafos, Ribadumi, bar restaurante Os Castaños, frutería A Horta da Avoa. En Porto do Son: librería Andrea. Y a su vez en Sanxenxo, en la depuradora Mariscos Malliño. Se puede conseguir el citado boleto solidario visitando la web de la propia asociación, www.galiciame.com. ecg