‘Billions: ¿Cuál es el precio del poder?’ vuelve en septiembre

Madrid. La rivalidad entre Bobby Axelrod y Chuck Rhoades vuelve a avivarse, mientras ambos se ven amenazados en lo personal, tanto por el peso de sus decisiones como por nuevas caras enemigas que toman posición con fuerza en el horizonte más inmediato. Tras hacer efectivo su divorcio con Wendy, Chuck trata de centrarse en su carrera haciendo lo que mejor sabe: buscar justicia y acabar con Axe. Pero su renovada obsesión por Bobby se le podría volver en contra. Mientras tanto, Wendy regresa a su puesto en Axe Cap para mediar en la fusión de la compañía con Mase Capital. En este nuevo escenario, Taylor trata de mantenerse a flote y velar por la supervivencia de sus empleados y clientes, lo que le lleva a replantearse sus alianzas. Por su parte, Axe ve amenazada su posición de liderazgo frente a un nuevo adversario: Mike Prince, un influyente multimillonario que irrumpe en los planes de Axe con una energía inesperada. Superior a Bobby en todas las áreas, cada uno de sus movimientos saca el lado más impulsivo e irreconocible de Axe y lo sitúa un paso por detrás.

Billions está protagonizada por dos actores camaleónicos y multipremiados: Paul Giamatti y Damian Lewis. Gimatti (Entre copas, Cinderella Man, etc) es un habitual del cine nominado a un Oscar, que interpreta su segundo gran papel protagonista para televisión. Su primera incursión en la pequeña pantalla fue como protagonista de la miniserie de HBO John Adams, que le valió un Globo de Oro y un Emmy a mejor actor de miniserie. Por su parte, Damian Lewis dio el salto al estrellato televisivo gracias a su papel en series como Homeland , Life y Wolf Hall, pero ya pasó por televisión interpretando a Mark Rose en Hermanos de sangre.

Esta temporada se incorpora Corey Stoll (House of Cards), que se convierte en el nuevo gran rival de Axe. El actor encarna a Mike Prince, definido como una versión mejorada de Axe, pero sin su impulsividad, su agresividad y sus fallos. Prince se muestra enfocado, seguro y sereno a la hora de abordar sus objetivos empresariales y económicos.

También se une Julianna Margulies (The Good Wife, Urgencias). Es la nueva gran cara del reparto y aparecerá en 4 episodios. La actriz interpreta a Catherine Cat Brant, una profesora de Yale doctora en Sociología y autora de varios best sellers. Es una mujer inteligente, atractiva, con gran formación y empoderada en su posición. Completan el reparto Maggie Siff (Mad Men, Hijos de la anarquía) en el papel de Wendy, quien vuelve a su posición de liderazgo y empoderamiento en su puesto de coach en Axe Cap, ahora divorciada de Chuck; David Costabile (Breaking Bad) como Mike Wags Wagner sigue siendo el alivio de Axe y su principal apoyo en los momentos más estresantes; Kelly AuCoin como ‘Dollar’ Bill Stearn, uno de los socios más leales de Axe; Condola Rashad (Money Monster, The Good Wife) como Kate Sacker, que se convierte en la persona de confianza de Chuck para dar caza a Axe; Asia Kate Dillon (Orange Is the New Black), la ambiciosa Taylor Mason, y Toby Leonard Moore (Blue Bloods) como Bryan Connerty.