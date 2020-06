Brays Efe, actor gallego, lanza un original libro

Brays Fernández, conocido como Brays Efe, actor gallego nacido en Canarias en 1988 pero criado en Nigrán, va a más. Aunque debe su fama al personaje de Paquita Salas, eje de una serie para Flooxer dirigida por Javier Calvo e Javier Ambrossi, demuestra este junio una vez más su polivalencia.

Brays Efe, acaba de publicar un libro difícil de encasillar, Las cosas extraordinarias que, más que basarse en la obra original de Duncan Macmillan, que él interpretó 108 veces en el teatro, la recrea desde dentro y le añade sus emociones.

“No es mi libro, es de Duncan, mi tarea ha sido ponerlo entre algodones”, explica el actor canario en una entrevista telefónica con Efe desde su casa de Madrid donde pasa el confinamiento. Esos “algodones” arropan el texto por delante, con un prólogo sincero y devoto de Efe hacia el creador de la obra, y por detrás, con las anotaciones (reflexiones y, a veces, confesiones íntimas) del actor tomadas mientras ponía en pie el monólogo en el Teatro Lara (Madrid); dos años que, al final, cambiaron su percepción de la vida.

“Hoy escribiría un prólogo distinto, porque lo hice antes de que se declarase la pandemia, pero después del Covid-19 (señala Efe), me doy cuenta de que también me hace ilusión que se haya quedado como una especie de cápsula del tiempo, en tan solo dos meses, y a la vez, que tenga un significado nuevo”.

La cosa, explica, es que “si antes estas cosas pequeñas eran extraordinarias cuando las podías hacer todos los días, ahora con el confinamiento adquieren un valor aún más grande”.

“En cuanto me leí el texto de Macmillan me identifiqué con un montón de cosas, pero claro, según iba haciendo la función, iba llenando al personaje y entendiéndolo mejor, le encontraba referencias que no había visto. Al final, la historia me habla muchísimo a mí”, confiesa.

Las cosas extraordinarias (Editorial Temas de Hoy) va firmada atípicamente por Macmillan y Efe; ya en su primera página, el actor pide al lector que se zambulla.

Es importante, porque el monólogo es una lista de cosas por las que merece la pena vivir, un listado que llega al millón de añadidos y que empieza a escribirse después de que la madre del protagonista intente quitarse la vida.

Un monólogo que es una propuesta endiablada para un solo actor, ya que se complementa con las improvisaciones que puedan surgir del público al que, al llegar al teatro, selecciona para que sean portadores de un número y una frase, o una palabra, que leerá cuando se le pida.

“Es un proyecto que no puedes ensayar entero nunca; así en la función siempre ocurrían cosas imprevisibles. Esas cosas son las que están en el libro: mis notas, y anécdotas que ocurrieron”.

Pero Brays Efe también es quien es por su transmutación en Paquita Salas, protagonista de la serie de televisión del mismo título, creada por Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Al estudiar Comunicación Audiovisual a Madrid, donde coincidió con Los Javis en sus primeros escarceos con el microteatro; Belén Cuesta estaba en una de aquellas obras. Y Manuela Burló, con la que después hizo su primer largometraje, fue a verles actuar. Haciendo la promoción de esa película, Cómo sobrevivir a una despedida (2015), Atresmedia le propuso enrolarse en su nueva web de contenidos, Flooxer. Hizo con Los Javis un par de scketches y “hasta hoy”, que los fan esperan desesperados una cuarta temporada que no llega.

En Tu cara me suena (A3) mostró su vis de showman y pronto, en agosto, llegará a las salas recién reabiertas (y también a Netflix) Orígenes secretos, donde comparte protagonismo con Javier Rey y Verónica Echehgui.