Bum televisivo: imparables en España las series turcas

Madrid. Entraron en el competitivo panorama audiovisual por la puerta pequeña de los canales temáticos, pero ya se han convertido en la rutina televisiva de millones de personas. Las series turcas han devorado el prime time (principal franja horaria) nocturno de las cadenas en abierto y viven en España su época dorada, tras haber arrasado en medio mundo.

En Antena 3, pionera en apostar por dramas turcos, han logrado adjudicarse cuatro noches seguidas de prime time: Mi hija (2,5 millones de espectadores, de media), los domingos y Mujer (2,3 mill.) los lunes, martes y miércoles. Y en Telecinco, que no está registrando tan buenos resultados como su principal rival, Love is in the air (unos 1,5 millones) se emite martes y miércoles, seguida de Mi hogar, mi destino.

Atresmedia adivinó lo que venía tras los resultados obtenidos en 2018 con “Fatmagul”, la primera producción turca que compraron, que arrasó en su canal temático Nova. Se convirtió, y sigue siendo, en la serie más vista en la historia de un canal secundario.

“El éxito nos llevó a pensar que quizá en nuestro canal principal (las series turcas) podrían ser una buena opción”, cuenta a Efe el director adjunto de contenidos de Atresmedia TV, José Antonio Antón. Se arriesgaron entonces a llevar a Antena 3 Mujer, que “es una de las series turcas más aclamadas y de mejor factura de los últimos años y fue todo un acierto”.

Dos cosas claras dejan siempre quienes trabajan comercializando dramas turcos. La primera, que no son un género en sí mismo, el “género turco”, pues cada producción hecha en Turquía (el segundo país que más ficción exporta, después de Estados Unidos) es distinta y las hay de muchos géneros.

Y el segundo, que no todas son telenovelas. Algunas sí, las que están concebidas como tal, más cortas, para emisión diaria y con más bajo presupuesto. Pero las que llegan al prime time español “son producciones de ficción de una altísima calidad, con guiones muy cuidados y repartos estelares”.

Sí tienen varias particularidades: un ritmo sumamente lento y una duración por capítulo de dos o tres horas.

“Pero el presupuesto de una serie turca de prime time, ese capítulo de dos horas, se puede comparar con el presupuesto de una serie en abierto en España”, cuenta a Efe Barbora Suster, directora para Latinoamérica e Iberia de Eccho Rights, una empresa que comercializa audiovisuales y está especializada en drama turco.

Ellos fueron los pioneros en España con la llegada de Fatmagul, que sentó las bases del huracán posterior. “Hace seis años no se vendía ni se compraba absolutamente nada turco en España y hoy en día estamos con el catálogo casi completamente vendido”, asegura. ¿Cómo es posible que, habiendo tanto canal, plataforma y producción original donde elegir, miles de personas apuesten cada noche por esta ficción?

En opinión de la experta en distribución audiovisual Judith Clares, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la primera razón es que “su contenido es universal”. “Hablan de familia, amor, trabajo, del día a día. Tienen ese punto de culebrón cercano a la telenovela latinoamericana. Pero son más contemporáneas, cercanas, europeas”, cuenta. EFE