Buscando la excelencia

¿Eres capaz de ver el mundo desde los ojos de otra persona? ¿De sentir sus sentimientos? ¿De temer sus miedos? No, no hace falta que los hagas tuyos, simplemente te estoy preguntando si puedes, por in instante, ponerte en el lugar de esa persona, identificarte con él o ella.

Seguro que respondes que sí, pero, si lo piensas bien, verás que lograrlo no es tan fácil.¿Y sabes por qué? Porque los seres humanos tendemos a juzgar, a medirlo todo con nuestro propio rasero, el que hemos ido forjando no solo a lo largo de nuestra vida, sino el que se forjó en las vidas de los que nos precedieron y en base a los que nos educaron. Para poder empatizar con alguien debes desprenderte primero de tus propios prejuicios, dejarlos a un lado y tomar como tuyos, durante un momento, los de la otra persona. Y eso, te lo aseguro, es complicado.

Imagina que un amigo te habla de sus problemas de pareja. Tú le escuchas, claro que sí, y después le dices lo que harías si fueses él. ¿Si fueses él? ¿De verdad estás teniendo en cuenta todas las variables que rodean a tu amigo? ¿De verdad las conoces todas? Tu cerebro va a rebuscar entre tus experiencias similares y te va a recordar sentimientos, tus sentimientos, que, por supuesto, estuvieron marcados por tus experiencias previas y las experiencias de quienes te educaron, no por las de tu amigo. Tal vez para ti unos cuernos sean la mayor afrenta del mundo mientras que para tu amigo sean algo perdonable. ¿Y sabes qué? No vas a entenderle; vas a juzgarle. Aunque no lo hagas a la cara.

Algo similar ocurre cuando nos enfrentamos a los problemas de los adolescentes. «Los entendemos perfectamente, nosotros ya hemos pasado por eso y sabemos bien lo que es». ¿Seguro?

El confinamiento ha sido, para muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes, la llave que ha abierto sus terribles cajas de Pandora y ha dejado al descubierto un gran número de alteraciones psicológicas para las que no estamos preparados. Lo que deberíamos tener claro es que la pandemia no las ha causado, tan solo ha resquebrajado la coraza que las mantenía ocultas.

Es lógico que pienses que son los menores de familias disfuncionales quienes han brotado tras pasar encerrados en casa un total de 98 días, pero ya te digo que no son los únicos, ni siquiera son mayoría. Un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias consideradas «normalizadas» son los que están llenando las plantas de salud mental de nuestros hospitales. La mayoría de las urgencias psiquiátricas corresponden a cuadros de ansiedad y depresión.

Sabemos que antes de que estallara la pandemia, el número de menores en estasituación médica ya era alarmante. Muchos presentaban dificultades para gestionar conflictos y frustraciones. Con el fin de protegerlos, los hemos liberado desde lainfancia del esfuerzo y del sufrimiento, volviéndolos frágiles y demandantes. Les hemos enseñado a ocultar sus emociones para no parecer débiles ante los demás, alentando, por el contrario, la necesidad de mostrarse fuertes, sin darnos cuenta de que se han convertido en seres completamente vulnerables. Además, hemos decidido por ellos. «Quiero que mi hijo o hija tenga todo aquello que yo no pude tener». Estafrase sería entendible si la dijera alguien que hubiese carecido durante su infancia y juventud de aspectos tan básicos como una vivienda digna, una alimentación esencial,dinero para cubrir necesidades primordiales, educación, y/o diversas posibilidades de socialización.

Pero no es así, esa frase se la escuchamos a muchos padres y madres, incluso a los que lo tuvieron todo. Pero todo-todo no lo tiene nadie. Ponemos en nuestros hijos e hijas nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestras frustraciones. Y se las traspasamos. Lo hacemos sin darnos cuenta, pensando que hacemos lo mejor para ellos y ellas, convencidos de que gracias a nuestras exigencias sobresaldrán sobre el resto del mundo y conseguirán, por fin, esa excelencia de la que tanto se habla. Pero lo hacemos sin colocarnos ni una sola vez en su pellejo.

Siempre hubo gente excelente, gente que por una razón u otra se distinguía del resto. Por eso eran especiales, porque eran únicos. Los demás, pobres mortales, nos dedicábamos a observarlos, a adorarlos. Algunos, los más atrevidos, incluso a imitarlos. Nadie nos exigía convertirnos en esos seres extraordinarios, mucho menos que los superáramos. En ocasiones, descubríamos que la vida real de esos personajes triunfadores estaba llena de incongruencias y de ansiedad. La de veces que hemos leído en revistas y tabloides los terribles finales de personas famosas, incapaces de administrar la popularidad, y nos hemos compadecido de su infeliz vida. Pero parece que eso ahora nos da igual y deseamos para nuestros hijos la misma devoción social de la que ellos gozan.

Nos hemos volcado tanto en la necesidad de conseguir esa magnificencia, de superar al otro en lugar de crecer nosotros mismos para mejorar de manera intrínseca, que nos hemos olvidado de mirar hacia adentro. Solo nos reconocemos en comparación con los demás. Un mundo poblado únicamente por seres excelentes es una distopía. Si la transformamos en una exigencia social, la grandiosidad se convierte en normalidad y deja de existir, dando paso únicamente a la competencia, a la ansiedad de la supremacía, a la obligación constante, a la rivalidad persistente.

El confinamiento ha encerrado a los adolescentes con ellos mismos, los ha metido de lleno en una soledad social que, en muchos casos, no han sabido gestionar. La individualidad se ha vuelto algo irreal, casi anacrónico. Actualmente vivimos imbuidos en diversas plataformas que nos facilitan la interacción social, plataformas en las que vendemos una imagen de nosotros llena de filtros para colocarnos por encima de los demás. Parece que solo sepamos relacionarnos mediante esa competición, a veces casi imperceptible pero siempre existente. ¿Qué ha pasado con la vida interior? ¿Qué ha sido de aquellas tardes aburridas en las que te las tenías que ingeniar para sobrevivir al aburrimiento sin internet, redes sociales, o plataformas televisivas?

No hemos preparado a nuestros menores para el esfuerzo ni para soportar la frustración del fracaso. Les hemos enseñado a echar balones fuera, a pensar que siempre es el otro el culpable de sus errores, a esforzarse poco por conseguir esos objetivos que, en realidad, no son suyos. Estamos creando una nueva generación que carga con nuestras frustraciones. Se las estamos traspasando obligándoles a acarrear con ellas, a superarlas sin haberles preguntado si las quieren. Deseamos que nuestros hijos e hijas alcancen nuestras metas, no las suyas.

Quieres que tu hijo sea feliz, pero contemplas la felicidad a través de tus ojos, no de los suyos.

Por favor, escúchale.