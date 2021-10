C Tangana lamenta la dimisión del deán de Toledo

RELIGIÓN. C Tangana y Nathy Peluso han lamentado la dimisión del deán de la Catedral de Toledo por la grabación en el templo del vídeo de la canción Ateo, una consecuencia de la polémica que según el madrileño le ha tomado por sorpresa: “Me creía yo que éramos más modernos de lo que somos en verdad”, ha comentado. En una entrevista por Instagram para Billboard Latin, ambos intérpretes han dado explicaciones sobre el vídeo de la bachata Ateo, cuya grabación en la catedral primada con bailes y actitudes sensuales le ha costado el puesto al responsable eclesiástico de la misma, y ha provocado la condena del arzobispo de Toledo, que pidió perdón a todos los fieles “que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado. A mí me ha tomado por sorpresa y me ha dado pena, pero supongo que él conoce mejor que nadie como funciona la Iglesia y sabía lo que estaba sucediendo”, ha asegurado C. Tangana, que ha defendido que “era una oportunidad para decir algo bonito, moderno y tolerante de parte de la Iglesia, y de repente no ha quedado así”. Precisamente su idea del vídeo, ha especificado, era demostrar que era mayor la censura de las redes sociales que la de otras instituciones más tradicionales, como la de la Iglesia, “y al final resulta que me creía yo que éramos más modernos de lo que somos en verdad”, ha asegurado.

“Yo estoy convencido de que el vídeo es una imagen bonita. La gente en España podemos ser más o menos devotos pero la mayoría tenemos una educación católica, y estoy tranquilo con lo que está diciendo la gente en redes”, ha dicho el músico. EFE