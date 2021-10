Caída de Whatsapp, Facebook e Instagram en todo el mundo

San Francisco (EE.UU.), 4 oct (EFE).- Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufren este lunes caídas generalizadas en varias partes del mundo, denunciaron los usuarios a través del portal Downdetector. Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al portal online para informar de que no podían acceder a los servicios. En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece el mensaje “conectando” y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario. “Tenemos constancia de que hay personas que están teniendo problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos”, indicaron desde la firma que dirige Mark Zuckerberg en un comunicado. “Estamos trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan rápido como sea posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, apuntaron desde la red social.

La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario “The Wall Street Journal” de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa. Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente “tóxico” para las adolescentes, ya que “agrava” los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal. En una entrevista en el programa televisivo “60 Minutes”, la exempleada de Facebook que filtró esa documentación a la prensa, Frances Haugen, explicó que durante su tiempo en la compañía se “alarmó“ por las decisiones que se estaban tomando, en las que “los beneficios se ponían por delante de la seguridad pública y se ponía en riesgo la vida de las personas”.

En la página Downdetector, muchos usuarios lanzan mensajes de crítica hacia el imperio Zuckerberg y recomendaciones de darse de baja: “A usar telegram”, “Necesitaría acceder a tres cuentas para borrarlas, es un problema de reputación”, “Te recomiendo que las elimines lo antes posible para que Zuckerberg se de cuenta el pésimo servicio que brinda. Te recomiendo la app que use para eliminar mis 2 cuentas de Facebook. Se llama delete account y te envía directamente al apartado de eliminar cuenta permanentemente, te pedirá unas cositas y te dará un tiempo aproximado de 1 mes si te arrepientes y quieres volver a recuperarla, si en ese plazo no vuelves a iniciar sesión la cuenta se elimina permanentemente...” “¿Alguna Explicación Lógica Por Qué Usuarios Y Usuarias No Podemos Acceder A Facebook Actualmente?, Le Escribimos Desde Panamá. Os Pedimos Encarecidamente Que Solventen Dicha Problemática”, “Zuckerberg se esta hundiendo el mismo. Cuando se de cuenta que su monopolio perderá usuarios ya será tarde. Todos estaremos en otras redes sociales mucho más competentes...