CaixaBank premia a la Fundación Jove por su trayectoria solidaria

Santiago. La Fundación María José Jove fue premiada como mejor iniciativa solidaria en la cuarta edición de los Premios Solidarios CaixaBank Banca Privada, en la categoría de mejor trayectoria en el ámbito de la filantropía.

Con sede en A Coruña, esta entidad presidida por Felipa Jove desarrolla su labor enfocada a la infancia y a las personas con necesidades especiales, y para ello trabaja en los ámbitos de la salud, educación y formación, ocio y tiempo libre saludable, y arte.

El objetivo de estos galardones es destacar la actividad filantrópica y el compromiso de personas, entidades o fundaciones en el ámbito de la filantropía y que tienen impacto directo en la sociedad.

Juan Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, fue el encargado de presentar la jornada, que tuvo lugar en el centro All in One de Madrid y fue retransmitida virtualmente para todos los invitados.

En el acto se detallaron los proyectos finalistas de cada categoría y se entregaron los galardones a las mejores iniciativas de entre las 108 candidaturas presentadas en esta edición.

Además de reconocer a la Fundación María José Jove, el premio al mejor proyecto solidario recayó, de manera excepcional y por primera vez en la historia de este certamen, en dos iniciativas: la Fundación Ave María -con su Instituto de Robótica para la dependencia-, por su labor de atención especializada a personas con diversidad funcional y mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, y al proyecto Viña Ardanza Solidario, promovido por La Rioja Alta, que supone dedicar el 1 % de sus beneficios a proyectos solidarios basados en la agricultura en países en vías de desarrollo.

Además de las candidaturas premiadas, durante el acto se destacaron las tres propuestas finalistas.

Por lo que se refiere a la categoría a la mejor trayectoria, las opciones finalistas fueron la de Fundación Ampans, orientada a la atención e integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual; y la Fundación Balia por la Infancia, que trabaja para la inclusión social de la infancia vulnerable.

En la categoría al mejor proyecto, la finalista fue la Casa Tiempos de Esperanza, promovida por la fundación homónima. redacción