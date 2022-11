Cálculos y cuentas en el aire

«Cada niño nace con su pan debajo del brazo», dice una conocida frase popular. Lo que no es cierto es que cada niño, sea hijo propio o del vecino, trae a este mundo un libro, a modo de manual de instrucciones, para su más fácil manejo. Tampoco porta una garantía válida por un número limitado de años. Sería absurdo, aunque ciertos comportamientos y actitudes lo desdicen. Pasa entre progenitores como entre el resto de mortales del planeta.

Al comenzar otro curso académico padres y madres se preocupan por y ante todo, en la llamada -mal tildada, dicen- «cuesta de septiembre». Llámese como sea, es el inicio de una carrera de obstáculos que no termina -o no debiera terminar- más allá de un mes o tres semanas. No obstante, se constata que se prolonga casi indefinidamente convirtiéndose en una carrera de fondo que, en el mejor de los casos, dura lo que padres e hijos consigan estar en mutua armonía sin pisarse entre sí derechos fundamentales.

Además de matrículas en colegios, institutos o universidades, se busca cómo formarlos mejor apuntándolos en academias, escuelas y un sinfín de actividades complementarias.

La pregunta que surge a veces es si se piensa realmente en la mejora de esos hijos y se está pendiente de sus inquietudes, o si solo se pretende ocuparles el tiempo. Parece un tanto cruel cuestionar algo semejante, pero se ven casos que inducen a pensar en esta probabilidad o triste realidad.

Es evidente y preocupante saber que cada día hay menos niños y que los que aún quedan estorban a un sector de adultos, sean padres o no lo sean. Son como inquilinos non gratos. Lo del «espacio libre de niños» no es un cuento chino.

También inquieta escuchar que los hijos son el futuro, el mañana. Es una verdad a medias pues no son mercancía o un fondo de inversión bursátil.

A los hijos se les cuida cuando no se valen; se les enseña y educa en valores y principios en su infancia y adolescencia. Y se les sigue, si es necesario, en el inicio de su juventud, aun cuando por edad, madurez o porque ha llegado su hora, deciden volar solos. Pero no son propiedad privada de los padres, ni están a merced de sus caprichos, ni debieran ser teledirigidos o programados desde la cuna, aunque haya progenitores que proyectan sus aciertos, fracasos y desideratas en la de sus hijos, trazándoles el sendero antes de que vean el cielo raso.

Incluso padres cristianos y practicantes tienen a gala decir que les pertenecen a Dios y, sin embargo, acaban pidiendo a ese dios -con minúsculas- y a toda la corte celestial, que obre el milagro de que se materialice lo que para ellos tienen en mente. Coartan la libertad de sus hijos y semeja que quieren manipular la de la suma deidad. Bien está que los encomienden, pero ¿dónde queda el abandono en la providencia, o los inexorables avatares del destino, sean creyentes o impíos?

El peligro es ahora quizás mayor, al salir de un sombrío y confuso panorama a un esperado cielo, claro y colorido. Sin embargo, andamos por parecido camino: un mundo de incertidumbre y peligro que sigue abrumando. ¿Vamos a estar siempre parapetándonos en las «inclemencias del tiempo» para justificar aciertos y errores?

El justo medio es difícil de encontrar siempre. Mucho más es acertar en el trato entre generaciones que han vivido diferentes experiencias y que, aunque pisan el mismo suelo, ven su entorno con otra perspectiva o con lentes que no filtran el panorama archiconocido. El desconocido, mejor dejarlo para adivinos o ilusos calculistas, cuyas cábalas en el aire les permiten no sucumbir de repente ante una realidad yacente.

Esto narra, canta y baila el empresario Manuel del Pópulo García (1755-1832) en su monólogo operístico El poeta calculista. Cuenta cómo un pobre escribano, al heredar los papeles del poeta a quien servía, enlaza fantásticos planes para medrar y hacerse rico. Su afán de crecer es insaciable e imparable. De escribir versos que le dan de comer, pasa a realizar tonadas y sainetes y se atreve con una ópera, pero va cayendo en la cuenta de que es más seguro y rentable, aunque menos creativo, ¡hacerse sereno de un convento! Culmina apelando a la clemencia del público:

Y así arrepentido/mi locura canto, /y a quien me haya oído/con mucho dolor/suplico rendido/perdone mi error.

Es una obra con tintes autobiográficos de un autor al que no le sonrió la fortuna en exceso, pero vio la de sus hijas: las grandes divas líricas María Malibrán y Pauline Viardot. Se dice que ellas abrieron la veda al pensamiento romántico, gozando de una vida distendida en los salones parisinos donde respiraron independencia y libertad, preludios de otra etapa.

Trabajar, sin cavilar a destajo como hizo García en su vida real, parece ser a la postre más rentable que creer y fantasear sueños y quimeras prescindiendo de lo palpable. María y Pauline vislumbraron otro entorno: el «suyo», no el de su padre, el del tenor sevillano.

«Calculemos, calculemos...», canta García.