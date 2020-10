Calpurnia do festival OUFF de Ourense para ‘Deux’

Santiago. A curtametraxe No me espera ninguén, primer traballo como directora de Amanda Ortega, foi a protagonista de onte no OUFF de Ourense na gala de clausura do 25 aniversario do Festival de Cine de Ourense. Xunto a proxección de Luarada, ambas pezas foron o punto e final dunha edición con profundo selo ourensán tanto nas figuras seleccionadas para homenaxear como nas películas de apertura e peche, rodadas en parte ou íntegramente en Ourense.

Ángel de la Cruz, produtor e guionista, comentaba que “fai dous meses xustos estabamos rodando nos Peares e agora estamos no mellor sitio para estreala”. Os dous escenarios principais da curta eran un apeadoiro do tren e un museo “e a directora quería contar con Morris, que tempo atrás me descubrira Os Peares. Logo aquí no Centro Cultural Marcos Valcárcel descubrimos que había unha exposición de trens en miniatura e vimos que todo casaba á perfección”.

A proxección da pasada noite foi unha estrea total xa que, como asegurou Ángel de la Cruz, “nin sequera os membros do equipo puidemos vela en pantalla grande. Estamos moi agradecidos tanto a Deputación como ao festival polo seu apoio”.

Non me espera ninguén é unha comedia romántica protagonizada por Antonio Durán Morris e Isabel Blanco, baseada nun conto de José Antonio Pastor. A peza conta coa produción de Ézaro Films, comandada por José Montero xunto co gañador de varios Premios Goya, o debandito cineasta galego Ángel de la Cruz, que asina tamén o guión dese filme.

O apeadoiro do ferrocarril dos Peares ou a salas de exposición dos trens eléctricos en miniatura do Centro Cultural Marcos Valcárcel serviron de escenario para a curta dirixida por Amanda Ortega que por primeira vez chegou á pantalla grande. E xa hoxe no OUFF proxectaranse no Teatro Principal as películas gañadoras do 25 aniversario do Festival de Cine de Ourense.

As entradas para os pases dos filmes premiados son totalmente gratuítas. Pódense retirar dende unha hora antes na billeteira do Teatro Principal, repartindo dúas entradas por persoa e só para o pase desa hora. REDACCIÓN