‘Camiñares’, vídeo con Andrea Pousa, é a nova aposta dos plans culturais Xacobeo 2021

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou onte na presentación de Camiñares, o terceiro videoclip da Triloxía meiga, que conta coa emerxente voz de Andrea Posa, parte da compañía Queiman e Pousa, coa que en outubro se inaugurou a publicación de traballos dixitais do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia.

Despois do éxito do primeiro sinxelo, Axendados, Andrea Pousa presenta deste xeito Camiñares, o segundo sinxelo de Retorno, o seu novo disco, é un tema que chega en colaboración co productor luso Paulo Borges.

Deste xeito fala a mesma Andrea Pousa dun Camiñares que agora xa ten videoclip para gañar máis sona.

“Esta canción fala do camiño hacia o interior dun, para poder reconciliarse contigo mesmo e poder así liberarte coñecendo o teu verdadeiro ser interno, ao mesmo tempo que emprendes o Camiño de Santiago”.

Por outra banda, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sinalou que a peza audiovisual destaca “a beleza do Camiño de Santiago e os valores de autocoñecemento, de amizade e de convivencia que esta rota propicia, valores expresados en lingua galega, que é a que usan todos os materiais do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021”.

Xunto con Valentín García, interviñeron na presentación a cantante Andrea Pousa, e o Bruxo Queiman. O videoclip Camiñares, ambientado no Camiño de Santiago, está visible xa no Portal da Lingua Galega xunto cos outros dous vídeos que compoñen a Triloxía meiga: Axendados e Alalá meigo. Cada un deles está dedicado a un dos seguintes elementos da natureza: terra, auga e fogo, respectivamente.

O cuarto elemento, o aire, vén representado pola propia cantante e intérprete dos vídeos, Andrea Pousa.

Todos estes traballos teñen por obxectivo a divulgación e fomento do patrimonio cultural de Galicia e empregan distintas artes (danza, música, circo...) para alcanzar dese xeito esta meta. No marco do Plan de reactivación do sector cultural fronte aos efectos derivados da COVID, a Xunta de Galicia promove a creación dun repositorio de contidos creativos de interese cultural en lingua galega no que se inclúe a iniciativa presentada.

No acto tamén estiveron o presidente del Cluster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal; e José Jesús Novo Martínez, alcalde de O Vicedo.

A cantante tamén presenteou onte o seu traballo ao presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou, e o promocionou na Ponte Maceira xunto ao alcalde de Negreira, Ángel Leis.