Cáncer de mama: el segundo más diagnosticado en España

La investigación en cáncer de mama sigue pisando el acelerador: en solo un año, cuatro fármacos han dado resultados “esperanzadores” y, solo en España, se han autorizado 34 ensayos clínicos. Pero ni es el “cáncer bueno” ni tampoco es rosa, y aún le quedan muchos retos que superar.

Cada año siguen muriendo 6.000 mujeres del tumor más diagnosticado en el mundo y el segundo en nuestro país con casi 35.000 nuevos casos anuales, solo superado por el de colon y recto, aunque es también, y con muchísima diferencia, el más prevalente, según “las cifras del cáncer en España 2022” elaboradas por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

No obstante, “está habiendo una revolución” que hace 15 años era impensable y que ha abierto un horizonte “muy esperanzador”, incluso para las pacientes metastásicas, comentó Eva Carrasco, directora general y científica del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama.

Paso a paso. “Se ha avanzado y se avanza mucho; no son avances de 7 años de mejoría en supervivencia, eso no se va a dar, pero con los nuevos fármacos sí se están dando muchas cosas que no se habían visto. Al final, un avance grande es producido por muchos avances pequeños”, puntualizó la oncóloga, que añadió: “lo que hace falta es que estén disponibles”.

Habló así de fármacos como sacituzumab govitecán, un medicamento para enfermedad metastásica, tanto para triple negativo, el más agresivo, como para tumores con receptor hormonal positivo, autorizado en Europa a finales de 2021, pero que en España sigue en negociación. “Esperamos con muchas ganas -confió- que el Ministerio de Sanidad lo apruebe en breve”.

Se trata de uno de los cuatro medicamentos que han dado resultados “prometedores” este año, como también lo es pembrolizumab que, añadido a la quimioterapia de primera línea, ha demostrado una mejora de un 27 % de la supervivencia global de las pacientes con triple negativo avanzado, según un estudio liderado el International Breast Cancer Center (IBCC).

Elacestrant, un degradador selectivo del receptor de estrógeno (SERD), ya se está investigando para cáncer metastásico con receptores hormonales positivos, como también trastuzumab deruxtecan, sobre el que existen dos estudios, uno para HER2+ y otro HER2-low, pacientes sin una alta sobreexpresión de HER y que pueden ser tanto con receptores hormonales positivos como triples negativas.

“Gracias a la investigación estamos llegando a tener fármacos muy buenos para la enfermedad metastásica que luego se trasladarán al entorno adyuvante, que es muy esperanzador. El único problema, insistió la doctora, es que tienen que estar disponibles en el mercado porque ellas no tienen tiempo”.