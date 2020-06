Cando a poesía nos salva da

Un home que mercou un libro (Galaxia, 2019), de Paco Martín é toda unha homenaxe ao Ulises de James Joyce, pois coma o clásico irlandés, narra un día –o 23 de xuño- no deambular do seu protagonista Aníbal Hortensio López da Carricova mergullándonos en cada capítulo nese pousado devalar das horas deste Ulises galaico que peregrina cun libro de poesía na man polas rúas do centro da cidade de Pontevedra, narrada esta como espazo provinciano habitado por unha burguesía iletrada, á que pertence o propio protagonista, fillo e neto de comerciantes con aforros de vello dentro e fóra do país, universo que, con tanto acerto sempre, caricaturiza o autor lugués.

Microcosmos alienante, baluarte de costumes inalterables dunha sociedade defensora dunhas tradicións e duns costumes arraigados e cunha mentalidade que se resiste a calquera cambio, onde o triunfo das aparencias, as incuestionables prácticas cotiáns seculares, a ditadura das clases sociais dominantes, a importancia das boas relacións con estas, sobre todo, coa clase política, ou o terrible sometemento ao que dirán couta calquera acto espontáneo e inxenuo.

Por este escenario abafante transita este mozo de vinte e catro anos, que foi perdendo ao longo da súa existencia a oportunidade de chegar á universidade debido ao propio vivir acomodaticio dos pais. A nula actividade física abalánzase sobre o seu corpo gordecho de máis para a súa idade, que tamén acusa a nugalla intelectual propia de que en nada se afana.

Mais todo cambia cando se agocha por azar nunha libraría e merca un libro. Curiosamente a súa escolla lévao a un exemplar do xénero lírico, concretamente, poesía intimista contemporánea de autoría feminina. A partir desa inhabitual e espontánea acción nunha sociedade onde todo está decidido de antemán, na súa vida teñen cabida os encontros á calor das palabras dos bares canda lectores devotos de poesía compartida en voz alta; a boa relación coa xente que rexenta un deses restaurantes de confianza onde tamén o libro lle serve para detectar ese desprezable modelo social da clase política emerxente que só achega baleiro e mansedume ao cargo, así como unha prometedora relación sentimental cunha violonchelista que torna coa súa música as rúas espazos máis humanos e habitables, ou, por fin, un posible sentido á súa existencia que pasa por recuperar etapas perdidas porque, como dixo outro grandísimo lugués ao que Paco Martín homenaxea: “A poesía é o gran milagre do mundo”.

anxelarodriguez@hotmail.com