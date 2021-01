Cando os dragóns xa non queren botar lume por un ataque de furia

No álbum infantil O dragón que non botaba lume (Galaxia, 2020), de Carlos López (Boimorto, 1967), a trama segue o recurso, lineal coma poucos, dunha acción premeditada cuxas consecuencias superan de inmediato e sen tregua o protagonista, quen se ve forzado a buscar errante e en van toda clase de solucións.

Neste caso trátase do monstro por antonomasia dos universos infantís, privado dos seus atributos igníferos por un ataque de furia contra o propio fogo, personalizado como ser fantástico hóspede doutro. A peregrinación do noso pobre dragón -fronte ao sedentarismo habitual dos seus conxéneres, gardiáns de princesas e á espera do primeiro cabaleiro andante que pase- lévao a situacións do máis pintoresco, demostrando ata o alarde a patente inventiva do autor.

Cada episodio comeza e remata igual, o que salienta a inutilidade do esforzo, sen por iso desanimar o protagonista nin aburrir ao lector. Ao final, como non podía ser menos nin pedirse máis, o extinto dragón comprende que debe asumir a súa responsabilidade e prosegue co exercicio dos seus alardes flamíxeros.

As ilustracións a dobre páxina de Óscar Villán (Valladolid, 1972), Premio Nacional de Ilustración 1999, adoptan carácter panorámico e facilitan a presenza dos espazos, ás veces totalmente nús.

O estilo, con formas cerradas, emula a propia arte infantil e reduce a figuración ao límite, como no caso das árbores. Non obstante, aproba de lume -nunca mellor dito- corresponde á factura do protagonista, no que o ilustrador se esforza por distanciarse dos estereotipos formais da fauna fantástica, algo que é de agradecer, mais con éxito relativo, que hai que lamentar.

Este monstro resulta máis inxenuo que tradicional. Aínda que a peripatética trama o humanice, os seus trazos, en efecto, non se impoñen coa claridade debida ao espectador -sobre todo destas idades--, ao aparecer provisto dunha cabeza enorme e reducindo en cambio ao mínimo a cola, crista e ás, polo que aparente unha mascota doméstica.

Cabe recordar que los híbridos tamén están suxeitos ás proporcións y, nesta ocasión, este dragón nin é carne nin peixe. De aí que na súa caracterización falte algo de nitidez para resultar convincente, poder expresar os seus sucesivos estados de ánimo, espertar a empatía do pequeno lector e atopar un oco -xa que non cova- na súa memoria.