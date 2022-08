Carlos Berlanga el genio de La Movida

Sin Carlos Berlanga, el ‘genio tímido’ y de alguna forma silencioso de La Movida de cuyo nacimiento se acaban de cumplir 63 años, hoy no podríamos disfrutar paradójicamente de algunos de los temas más desenfadados y coreados del pop español como A quién le importa o Bailando.

Popularizados (y coescritos muchos de ellos) gracias a sus diversas asociaciones artísticas con Alaska y Nacho Canut, del tercero de los cuatro hijos del cineasta Luis García Berlanga decían los suyos que heredó “el gen de la genialidad” de su padre, “incluso superándolo por su facilidad creativa” hasta su fallecimiento a los 42 años a causa de una larga enfermedad.

Carlos García-Berlanga nació en Madrid un 11 de agosto de 1959 y muy joven conoció el éxito con canciones “siempre en torno al amor y el desamor en todas sus facetas”, como las definiría.

DE KAKA DE LUXE A DINARAMA. Fue uno de los protagonistas directos de La Movida madrileña al fundar en 1977 el grupo Kaka de Luxe junto a los citados Alaska y Nacho Canut, además de Fernando Márquez (alias El Zurdo), Manolo Campoamor y Enrique Sierra.

La formación, que en el imaginario musical se ha consolidado largamente, en realidad tuvo un recorrido muy fulgurante y su legado punk-rock quedó condensado en un disco titulado Las canciones malditas (1983), que se publicó cuatro años después de que sus autores hubiesen tomado ya caminos separados. Junto a Alaska y Canut, Berlanga incorporó a Ana Curra y Eduardo Benavente a un nuevo proyecto musical, Los Pegamoides, en el que brevemente tomó el protagonismo de la voz, antes de cedérselo definitivamente a Alaska y conocer el éxito con un primer sencillo en cuya composición participó, Horror en el hipermercado.

De esta etapa es Bailando, que fue número 1 en España como single de presentación de su primer y único disco, Grandes éxitos (1981), haciendo patente ya de paso una idiosincrasia musical muy particular: la defensa de la música disco frente a las habituales críticas del ámbito rock.

Tampoco Los Pegamoides tuvieron una larga trayectoria. Berlanga abandonó el grupo en 1982 para fundar Dinarama junto a Canut con un evidente giro estilístico hacia el pop de influencias góticas, también de la new wave, la música disco o el glam rock, entre otras.

Alaska no tardó en sumarse a ellos y, pese a las dudas iniciales, se convirtió en la formación más estable hasta entonces con cuatro discos desde Canciones profanas (1983), coescrito casi íntegramente por el tándem Canut-Berlanga y con éxitos como Perlas ensangrentadas o Rey del glam.

Ese mismo sistema de composición se mantuvo en su siguiente trabajo, Deseo carnal (1984), que incluía Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ni tú ni nadie y Un hombre de verdad, tres “hits” consecutivos que elevaron el álbum a la categoría de superventas.

DISCREPANCIAS CON ALASKA Y CANUT. Para entonces Berlanga había empezado a mostrar sus reticencias a las giras. “Ni hago directos, ni los pienso hacer, no me gusta y me provoca un gran desasosiego”, reconocería años después durante su etapa en solitario.

Por esa razón no grabó su voz en ninguno de los cortes de su siguiente disco, No es pecado (1986). De puertas para dentro, las disensiones cada vez eran mayores (por ejemplo en la selección de canciones), pero hacia fuera el álbum volvió a ser otro bombazo gracias a A quién le importa, convertido en un himno gay de nuevo con su aportación.

El último disco de Dinarama fue Fan fatal (1989). La relación se había tensado demasiado por discrepancias con el estilo musical y eso se refleja en un repertorio en el que Berlanga firma muchos menos temas, completado con cortes de Los Vegetales, el proyecto paralelo de Canut. “Es cierto que Nacho y yo estuvimos mucho tiempo sin hablarnos, nos peleamos bastante, pero nos reconciliamos, porque nos queremos mucho”, reconocería en una entrevista celebrada muchos años después tras iniciar su etapa en solitario en 1990.

Como artista independiente nunca encontró el mismo eco mediático y comercial, aunque nunca pareció preocuparle. “Lo bueno de triunfar de joven es que ya no necesitas hacerlo luego”, decía.

De aquellos años son El ángel exterminador (1990) e Indicios (1994) y, de nuevo con la colaboración de Alaska y Canut, Vía satélite alrededor de Carlos Berlanga (1997) e Impermeable (2001). Con lo que no volvió a reconciliarse jamás fue con su ciudad, Madrid, que le había desencantado. Así, en artículo publicado en febrero de 2000 en las páginas de Metrópoli, escribía: «No tendremos cócteles molotov (afortunadamente siempre nos quedará Chicote) pero la violencia cotidiana, la agresión a los sentidos y el insulto a la inteligencia a veces son más lesivos. Ya no me gusta Madrid.

”MULTIDISCIPLINAR HASTA EL ABUSO. “Yo soy impermeable solo a algunas modas, a las sectas y a la religión, por lo demás soy permeable a todo o casi todo, aunque me gustaría ser Dios y estar en todos los sitios al mismo tiempo”, comentaría tras este último lanzamiento un año antes de su muerte.

De él dijeron que era “multidisciplinar hasta el abuso” y, de hecho, la música no fue ni de lejos el único territorio artístico en el que se prodigó. Suyos fueron, por ejemplo, diseños de portadas de discos como los publicados por Dinarama o carteles de películas como Matador, de Pedro Almodóvar.

“Se quejaba en sus últimos tiempos de que la música se lo había dado todo en cuanto a fama, dinero y gloria, pero que como pintor necesitaba una reivindicación”, comenta Pablo Sycet, amigo y responsable de las algunas retrospectivas en torno a su figura.