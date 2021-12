Carlos Núñez: "Yo siempre he creído en la fusión entre la electrónica y la música tradicional"

VILAGARCÍA DE AROUSA. EP. Carlos Núñez marcó un antes y un después en la música tradicional y en la difusión de la música celta desde Galicia para el mundo en 1996, con la publicación de su primer disco, 'A irmandade das estrelas'. Veinticinco años después, consolidado aquel concepto de fusión y hermandad, el músico vigués edita un álbum con el mismo nombre pero completamente nuevo, aunque con evidentes conexiones y elementos en común. Si hace 25 años fueron The Chieftains, Ry Cooder, Dulce Pontes o Luz Casal, en este se hace acompañar de Rozalén, Iván Ferreiro, Andrés Suárez o Glen Hansard, entre otros. La publicación de este 'Irmandade das estrelas. 25 Aniversario' llega acompañada de una gira que hará cuatro escalas en Galicia: A Coruña (17), Pontevedra (18), Ferrol (19) y Vigo (23), y que llegará después a otras doce ciudades españolas antes de que finalice el mes de enero. "'Irmandade das estrelas' siempre me ha acompañado. Ha sido la estrella que me ha guiado en estos 25 años de conquista", trasladó el autor. Una "conquista" que nació en un contexto muy distinto al actual. "En los años de la Movida, vivir en Vigo el fenómeno de la música celta era bastante complicado. Yo me sentía como el monje de 'El nombre de la rosa', en mi particular monasterio, concentrado, estudiando, con mis maestros de la música tradicional. Así pasé yo la adolescencia en Vigo en los años 80 Hasta que en los 90 salió el sol y la música celta se puso de moda en todo el mundo", recuerda el gaiteiro.

THE CHIEFTAINS LO CAMBIARON TODO. The Chieftains tuvieron mucho que ver en aquel fenómeno y también en el desarrollo de la carrera de Carlos Núñez. "Me los presentaron con 13 años en un concierto en Castrelos (Vigo) y con 18 ya empecé a grabar y a viajar con ellos" y eso, reconoce ahora el músico vigués, "lo cambió todo". Por aquel entonces The Chieftains tenían acceso a los grandes artistas de todos los géneros y el joven Carlos Núñez tuve ocasión de vivir con ellos "colaboraciones increíbles". Actuó junto a The Who, Bob Dylan, Joni Mitchel, Lou Reed, Bon Jovi, Spin Doctors..., que curiosamente, dice, "no eran como aquellos artistas de la Movida. "Yo volví de aquel viaje iniciático pensando quiero lo mismo para nuestra música" y ahí, reconoce, "nació 'Irmandade das estrelas'". Siguiendo aquel esquema de invitar a primeros espadas de otros géneros, Carlos Núñez invitó para su primer disco a los propios The Chieftains, Luz Casal, Ry Cooder o Dulce Pontes con el objetivo de "atraerlos hacia la música tradicional y hacer música lo más universal posible".

UNA NUEVA 'IRMANDADE'. Veinticinco años después Carlos Núñez presenta una nueva "irmandade", para la que buscó "hacer cómplices a artistas que están ahora mismo en la palestra" como Rozalén, Iván Ferreiro, Tanxugueiras, Andrés Suárez o Glen Hansard. "Me he dado cuenta de que hay toda una nueva generación que ha seguido esa estela de 'Irmandade das estrelas'. Aquel disco cambió muchas cosas y genero un respeto y sobre todo la idea de que con nuestra música tradicional podemos hacer algo universal", comenta el músico. "Percibo que hay gente muy joven que ya sin complejos de ningún tipo valorizan la tradición. Gente como C. Tangana, Rosalía, Rozalén o Vetusta Morla. Los músicos españoles de ahora se parecen más a aquellos rockeros americanos que yo había conocido en los 90", añade.

"LO QUE ESTÁ PASANDO EN GALICIA ES FENOMENAL". También en Galicia está ocurriendo un fenómeno similar con propuestas como las de Tanxugueiras o Baiuca que les están dando un revolcón al modo de entender y utilizar la música tradicional, fusionándola con ritmos electrónicos o urbanos. "Me parece fenomenal que eso esté pasando", comenta Carlos Núñez. "Es una línea por la que llevo apostando desde hace 25 años", añade, al tiempo que recuerda que en su segundo disco, 'Os amores libres' (1999), ya trabajó con productores ingleses y franceses de música electrónica, como Afro Celt Sound System o Hector Zazou. "Los traíamos a Galicia a grabar con los paisanos", recuerda el gaiteiro. "Yo siempre he creído en esa fusión entre la electrónica y la música tradicional y me encanta que haya una nueva generación de músicos que estén trabajando en esa dirección".

Carlos Núñez considera ademças que "la gaita fue la guitarra eléctrica de la Edad Media". Para justificarlo argumenta que hoy, en España, el límite máximo permitido en una vivienda es de 35 decibelios. "Pues bien, mi gaita genera 105 decibelios. Eso hace mil años era el heavy metal". Fue por ello, asegura, que la gaita se extendió por toda Europa con tanta rapidez e intensidad. Pero la relación entre uno y otra instrumento no se remonta al pasado. "Escucho a muchos guitarristas de rock que toman prestadas escalas y meoldías de la gaita", explica, al tiempo que reconoce que también él ha ido recogiendo "giros e ideas de los virtuosos de la guitarra eléctrica que son aplicables a la gaita".

¿HAY "IRMANDADE" ENTRE LAS ESTRELLAS? Parafraseando el título de aquel disco de hace 25 años y del actual, asegura Carlos Núñez que a día de hoy "sí que hay" 'irmandade' entre las estrellas de la música" y pone como prueba la performance que organizó el 31 de diciembre de 2020 delante de la puerta santa de la catedral de Santiago para inaugurar el año Xacobeo. "Propuse hacer un vídeo invitando a amigos músicos, un poco en esa clave de 'irmandade'. Y vaya, vaya". Allí estuvieron desde Julio Iglesias a Alejandro Sanz, pasando por Amaral, Rozalén, Glen Hansard, Iván Ferreiro, Xabier Díaz. "Todo, todo el mundo. Claro que hay 'irmandade'. Esa sensación de ir haciendo familia, que es algo profundamente gallego, es algo mágico y extraordinario que tiene la música", destaca.

La gira 'Irmandade das Estrelas. 25 Aniversario' de Carlos Núñez está dedicada a la memoria de Paddy Moloney, líder y fundador de The Chieftains, fallecido el pasado mes de octubre. "Yo aún no me puedo creer que Paddy ya no esté", comenta el gaiteiro vigués. "Se lo llevo la tristeza. Para él fue traumático cortar la gira americana. Para que veas lo importante que es para los músicos el contacto con el público, esa energía".

Fueron muchas las vivencias que Carlos Núñez compartió a lo largo de los años con Paddy Moloney y con la banda irlandesa, pero asegura recordar un consejo que para él resulto trascendental. "Lo más importante que me ha dejado Paddy Moloney fue un consejo que me dio ya desde el principio. Me dijo 'Carlos, no pienses solo en tu pequeño país, piensa en el mundo, piensa en internacional'. Y esa idea sigue siendo la piedra angular de todo lo que hago en la música.