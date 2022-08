Carmen Lomana, Antonio Garrido e Manu Sánchez, esta noite na TVG

Santiago. O humor con maiúsculas será protagonista, un xoves máis, na Televisión de Galicia, que ofrecerá esta noite unha nova entrega de Land Rober Summertime, unha refrescante oferta coa que os amantes da comedia poden vivir este verán os mellores momentos e os sketchs máis hilarantes deste programa de referencia na canle pública autonómica.

Os convidados que pasarán esta noite polo escenario do Land Rober Summertime serán unha muller de armas tomar, como é a emblemática Carmen Lomana, así como o coñecido actor e presentador Antonio Garrido, e un dos mellores cómicos de España, Manu Sánchez.

Os tres pintarán a mona, dando boa mostra no espazo da TVG das súas habilidades para a diversión.

Por suposto, unha edición máis cómpre salientar a participación do presentador Roberto Vilar, apoiado nos variados sketchs por Eva Iglesias, Víctor Fábregas e Miguel Canalejo, para que os espectadores gocen da festa rachada que proporá o programa esta noite na Galega.

Nesta edición de verán do Land Rober, os espectadores asistirán, amais, aos sketchs do Concurso 50x15, a unha das súas aventuras de histerias de hospital, a uns xogos do Non cho creo e de edredoning, ou a aventura dos Piosos dentro dun concesionario de autocaravanas.

Por outra parte, o magazine A revista recibirá hoxe a visita de Marta Piñeiro, subdirectora xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, para coñecer a incidencia do coronavirus na nosa comunidade autónoma, así como as medidas de prevención e o impacto da varíola do mono, entre outras cuestións relativas á nosa saúde.

Tamén coa asistencia da baby organizer Alba Caamaño, a presentadora Iria Soengas achegarase ao traballo que desenvolven estes expertos especializados nos bebés e na planificación e organización familiar.

Esta burelense é a artífice de Orana Espazo e Orde, amais de formadora na Escola da Orde e presidenta da Asociación de Organizadores Profesionais de España.

Por outra parte, a xornalista María Solar, coordinadora de Cultura na Corporación de Radio Televisión de Galicia, asistirá ao estudio de A revista para conversar sobre a actualidade cultural e avanzar previsións de eventos previstos para os vindeiros días na comunidade autónoma.

E coma cada mércores, A revista ofrecerá tamén novos consellos para manter o coidado das hortas, da man da mestra do espazo Polo rego Mercedes Nodar. redacción