‘Carta de Santiago’, 40 líderes mundiales falarán no Gaiás de ciencia, cultura e sociedade

Corenta líderes en eidos como a ciencia, a cultura, o medio ambiente ou o cambio social daranse cita en Carta de Santiago, un dos principais eventos de reflexión no marco do Xacobeo 21-22 e organizado pola Xunta de Galicia en colaboración coa Fundación Paideia Galiza, segundo avanzou onte o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Ao longo de tres días, entre o 5 e o 7 de novembro, a Cidade da Cultura acollerá representantes da Organización Mundial da Saúde (OMS) ou a OCDE, científicos recoñecidos por algunhas das institucións máis prestixiosas do mundo –como o MIT e as universidades de Cambridge ou Harvard– personalidades distinguidas con galardóns como o Premio Nacional de Ensaio, os Premios Princesa de Girona, galardóns de divulgación científica ou recoñecementos polo seu traballo en causas humanitarias e medioambientais.

O titular de Cultura do Goberno galego salientou que aproveitando a “excepcional oportunidade” que ofrece o Xacobeo e “en conexión co espírito de concordia que representa o Ano Santo, Carta de Santiago converterá a capital galega en escenario de 21 diálogos arredor da sostibilidade, que ademais tomarán forma nunha publicación que recollerá as conclusións do evento e textos complementarios ás conversas e debates”.

Carta de Santiago, destacou o conselleiro, contará coa presenza “dalgunhas das mentes máis brillantes do momento, persoas que desde a ciencia e a investigación están na primeira liña da loita contra o cambio climático e enfermidades coma o cancro, que co seu traballo están a debullar as claves para comprender e dar resposta a desafíos da nosa sociedade, como a relación entre tecnoloxía e democracia, o futuro das grandes cidades, as crises migratorias ou a transformación nas aulas da man da tecnoloxía e a innovación educativa”.

Pola súa banda, o vicepresidente da Fundación Paideia Galiza, Guillermo Vergara, sinalou que para a entidade “este foro supón unha grande oportunidade para contribuír á promoción do pensamento crítico e reflexivo desde diferentes ángulos, cunha ollada posta no futuro e sen perder de vista un dos nosos obxectivos fundacionais, que é o de contribuír á construción dunha sociedade máis igualitaria, xusta e sostible”.

Marisol Soengas, xefa do grupo de Melanoma do Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas e vicepresidenta da Asociación Española de Investigación sobre o Cancro, interveu tamén en nome do comité de co-creación do encontro, que contribuíu de xeito destacado á elaboración do programa presentado onte no Gaiás.

Economía, sostibilidade ou saúde pública. Gunter Pauli, autor da teoría da economía azul –e do best seller co mesmo título– será un dos relatores internacionais convidados. O empresario belga, que está a revolucionar o debate sobre a sostibilidade, falará sobre as claves para facer compatible compromiso medioambiental e crecemento empresarial promovendo unha economía baseada no binomio formado por creatividade e ciencia, co obxectivo de impulsar empresas que xeren beneficios respectando o planeta.

As persoas asistentes ao encontro escoitarán tamén a María Neira, a directora do Departamento de Saúde Pública da Organización Mundial da Saúde.

Pese a ter que conectarse desde Glasgow, onde se atopa participando na Conferencia da ONU sobre cambio climático, a representante da OMS amosou o seu desexo de participar en Carta de Santiago, onde conversará con África González, galega que se ten convertido nunha das inmunólogas máis recoñecidas de España.

Carta de Santiago tratará tamén temas de tanta actualidade como as crises migratorias ou o impacto e posibilidades das tecnoloxías para o cambio social. Farao con nomes como o da emprendedora francesa Joséphine Goube, creadora da plataforma Techfugees, coa que mobiliza a toda unha comunidade internacional de desenvolvedores e emprendedores sociais na creación de solucións que contribúan á inclusión das persoas refuxiadas, e que a fixo merecedora da distinción de Emprendedora Social da revista Forbes.

Desde o eido da tecnoloxía e as súas implicacións, o encontro contará tamén coa presenza de Daniel Innerarity, Premio Nacional de Ensaio, e unha das voces que mellor está a analizar as derivadas dun tema tan actual como a relación entre o respecto á privacidade e os algoritmos das grandes plataformas tecnolóxicas e redes sociais.

Mathilde Mesnard, directora de Asuntos Financieiros da OCDE é unha das maiores expertas na loita contra a corrupción e novos sistemas de goberno; e Carolyn Steel, especialista internacional no debate arredor das macro-urbes e no problema de alimentación nestas metrópoles serán outras das figuras que se despracen a unha Compostela convertida en referencia do debate e axenda arredor da sostibilidade.