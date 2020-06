Catamaráns 100 % eléctricos para as rutas enoturísticas

Coa intención de poder ofrecer unha pioneira e novidosa proposta turística, o presidente da Deputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, visitou o balneario de Laias, acompañado polo director xerente de Caldaria, Javier Soto, para coñecer as prestación dun catamarán moi especial.

Trátase dunha embarcación pensada para a realización de rutas fluviais polo Miño, coa que se poderían percorrer contornas termais e adegas vitivinícolas.

O proxecto contempla, segundo explicou o presidente Baltar, “estudar a compra por parte da Deputación de Ourense dunha frota de pequenos catamaráns, que teñen como característica principal o feito de ser vehículos cen por cen eléctricos, coa importancia que isto supón para a contorna medioambiental”, segundo afirmou ao respecto.

O barco, que conta cunha capacidade de sete prazas, non precisa de titulación náutica para poder ser guiado, e está pensado inicialmente para realizar rutas termais e enoturísticas pola contorna do embalsa de Castrelo de Miño, así como pola zona do balneario de Arnoia, visitando diferentes adegas incluídas dentro da Denominación de Orixe Ribeiro.

“Esta iniciativa pode ter un enfoque turístico moi relevante -expresou Manuel Baltar-, e pode ser unha aposta de futuro e un revulsivo para explotar o enoturismo en toda a zona, en colaboración coas adegas e co Consello Regulador do Ribeiro”.

A Deputación de Ourense, que apoia o deporte náutico e enclaves como os de Laias, Castrelo de Miño e Arnoia, e que coopera co Consello Regulador, ve neste proxecto “unha aposta que ten a capacidade de atraer visitantes”.

En canto á posibilidade de que finalmente se materialice, Baltar comentou que se van a manter conversas para a adquisición de varios barcos deste tipo e que a colaboración da deputación será non só de tipo económico, “senón tamén de promoción dunha iniciativa tan acertada como é a de unir termalismo e viño, un dos nosos produtos estrela”.

Dixo que a institución provincial se reunirá co Consello Regulador e coas adegas “para estudar a estratexia, para pór en valor aspectos tan importantes no noso territorio como son a enogastronomía, o termalismo, a paisaxe e o medio ambiente da provincia de Ourense, a de maior potencial termal de Europa”.