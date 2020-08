Celebran en Sada

A pesar da situación motivada polo covid-19 o Concello de Sada quere ensalzar a figura de Isaac Díaz Pardo no ano do seu centenario programando diversos actos con todas as medidas sanitarias necesarias.

Coincidindo có día do nacemento de Isaac Díaz Pardo a Concellería de Cultura programa o sábado 22 de agosto tres actos simbólicos acordes coa vida e obra do intelectual galego. “Non é a mellor época por mor da situación sanitaria pero non debíamos pasar esta data sen programar, aínda que de maneira simbólica, actos que reflexen o cariño e o respecto do noso municipio á figura cultural e atística máis destacada de Sada, e quzais de Galicia, no pasado século”, sinala o alcalde Benito Portela.

O artista plástico sadense JA! realizará un mural nunha das paredes do espazo multiusos do Paseo Marítimo, antiguos vestuarios, recreando unha interpretación de A rapaza que leva na cabeza un mundo de cousas que pode precisar na vida, obra realizada a principios dos anos 70 que transmite un humanismo realista e afirmativo, sempre mirando ao futuro, características propias das obras de Díaz Pardo. Paralelamente e durante todo o mes de agosto a Concellería de Cultura programa unha exposición de rúa coordinada pola Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo co título Isaac 1920-2020.

En 20 paneis situados en cinco cubos ao longo da avenida da Mariña, fronte ao edificio de A Terraza, poderase contemplar a vida e obra de Isaac Díaz Pardo. No primeiro cubo os paneis versarán sobre a cronobiografía do autor e a súa vinculación coas Cerámicas do Castro e o Museo Carlos Maside. Os cubos dous e tres mostraranos a faceta artística de Díaz Pardo.