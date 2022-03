César Antonio Molina ingresa na Ragba polo seu aporte á cultura

A Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) celebrou este luns unha sesión extraordinaria pública na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña para a recepción do ingreso como Académico de Honra da institución do escritor, profesor, crítico, político e xestor cultural, César Antonio Molina.

A academia realiza este nomeamento “en virtude dos seus méritos como escritor, profesor, crítico e xestor cultural”. Tamén se resalta o feito de que fose un dos impulsores da candidatura da Torre de Hércules para converterse en Patrimonio da Humanidade, finalmente declarada no ano 2009, unha vella proposta da Ragba. Así mesmo, valóranse os seus cargos de director do Círculo de Bellas Artes de Madrid desde 1996 ata 2004 e de director do Instituto Cervantes entre os anos 2004 e 2007.

César Antonio Molina pornunciou o seu discurso de ingreso, titulado Arredor duns estralampos de memoria e identidade no ronsel de luz do faro, que foi contestado en nome da Academia polo membro numerario da Sección de Arqueoloxía e Museoloxía, Felipe- Senén López Gómez.

A este respecto, o novo académico de honra da Ragba agradeceu o nomeamento e sinalou que: “É unha gran satisfacción para min atoparme aquí, nestas aulas para tomar posesión do meu nomeamento como Académico de Honra”, e engadiu que escolleu o lugar de celebración “en homenaxe aos esforzados profesores que tiven nesta cidade durante o meu bacharelato, e aos que, xunto cos meus pais, lles debo o que son”.

Con importantes e numerosos recoñecementos nacionais e internacionais ás súas costas, sinalou que deles, “ningún tan memorable e querido como os que proveñen da miña cidade natal e de Galicia. Sábese, pola historia, que estes galardóns son os máis difíciles e escasos, pois os nosos concidadáns, os concidadáns dos homenaxeados en calquera lugar do orbe, son os máis duros e esixentes”.

Cunha vida dedicada á cultura e ás artes, remontouse as súas raíces culturais e fixo unha viaxe polo máis fondo das súas vivenzas: “Nacín nunha familia na que o amor á cultura era algo sagrado. A fe relixiosa, transformada en laicismo e agnosticismo, trasladouse á razón creadora”, expresou durante o seu discurso e trasladou o seu agradecemento a “aqueles académi cos que me propuxeron e votaron e, en xeral, a todos os que compoñen esta docta e prestixiosa academia que representa o mellor espírito creador das artes plásticas e da imaxe da nosa querida terra”.

Por outra parte, na súa contestación en nome da academia, o membro numerario da Sección de Arqueoloxía e Museoloxía, Felipe- Senén López Gómez destacou o “inabarcable ronsel de experiencias vividas e nas que segue”. Ademais, agradeceu ao exministro de Cultura, por sumarse a “este colectivo da súa cidade, polo discurso sobre o sincretismo das artes dentro da cultura, o que tanto significado debe ter neste confín que abre encrucilladas e portos”.

“Por vellas razóns agradezo o que se me dea a significativa parte parte nesta arquitectura protocolaria na que se recibe como académico de honra a un coruñés máis que sin gular, para quen o seu porto de orixe determina a súa orixinalidade. Novo académico de honra tan preocupado pola súa cidade como pola xestión do patrimonio cultural”, expresou Felipe- Senén López Gómez.

Desta forma, a institución recoñece que “desde a súa chegada a este cargo reforzou a súa expansión, coa apertura de numerosas sedes por todo o mundo”. E aplaude tamén “a súa importante xestión como ministro de Cultura” no Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero desde o 8 de xullo de 2007 ata o 7 de abril de 2009.

Ao acto asistiron ademáis, o presidente da Ragba, Manuel Quintana Martelo; o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor López; o secretario Xeral de Políticas Lingüísticas, Valentín García Gómez; o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio E. Abalde Alonso; o coordinador Xeral Principal do Concello da Coruña, Santiago Roura Gómez; o técnico da Concellería de Educación do Concello da Coruña, Alejandro de Arce; e o teniente alcalde do Concello de Ourense, Armando Ojea; ademais doutros académicos da institución e autoridades.