Chan da Pólvora Editora inaugura a nova temporada co volume ‘Dendrita’

LIBROS Manolo Martínez elixiu un verde lombo de dragón [Pantone 583+negro] para Dendrita, o primeiro libro de Paula Luís e tamén o primeiro da nova temporada de Chan da Pólvora Editora.

A sobrecuberta desta obra impactante, onde Paula Luís explora os labirintos da identidade, o funcionamento da mente e o xesto poético, estará vernizada sobre un papel Olim Regular Natural White de 120 gramos, con impresión a dúas tintas.

O motivo da cuberta [a sorpresa que cada libro da editora agacha no seu deseño] é un debuxo de Ramón y Cajal, Neurona de Purkinje, do cerebro humano. A Paula Luís, o debuxo lémbralle a sucesión de Fibonacci, na que cada número é a suma dos dous anteriores. Esta visión encaixa na esencia de Dendrita, que concibe desde a forza do colectivo. O libro, en breve nas librarías. ecg