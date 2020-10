Chan da Pólvora lanza o novo libro de Beatriz Chivite, ‘Nas cidades’

Santiago. Desde os primeiros pasos de Chan da Polvora, a editorial galega estableceu unha alianza de coedición co selo madrileño Papeles Mínimos, e, tres anos despois, chega o segundo volume do proxecto comunal coa publicación trilingüe dunha antoloxía de Beatriz Chivite, unha das poetas con maior proxección na poesía en éuscaro: Nas cidades.

O volume chega estes días ás librarías e faino nunha edición en papel tricolor, con tradución de Isaac Xubñin ao galego e coa propia Chivite como encargada de facer a versión en castelán.

Recolle unha selección dos catro libros publicados en éuscaro pola autora e inclúe un estudo de Jon Kortazar e Aiora Sampedro (traducido ao galego por Anxos Sumai).

Kortázar, na súa introdución ao volume, salienta que desde o libro Metro, de Chivite, chámalle a atención que a escrita da autora sitúa a con urbanidade contemporánea, a “condición cosmopolita” do texto “nunha cidade que non estaba en el País Vasco, que non se situaba en España”.

Beatriz Chivite (Iruña, 1991), leva máis de 13 anos vivindo fóra da casa e na distancia empezou a escribir poesía en euskara, para sentirse máis perto e manter unha intimidade coas palabras da infancia. Traballou en embaixadas, museos de marionetas e festivais de cine.

Viviu na China, Nepal, Indonesia, Hong Kong, Italia, Reino Unido e Taiwan.

Chan da Polvora é un proxecto editorial que ten por principal conductor a Anton Lopo, poeta que traballou como xornalista moitos anos en EL CORREO creando suplementos culturais como A Revista das Letras, entre outras andainas salientables. ECG