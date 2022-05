Chanel: “Si alguien no estaba en el barco de ‘SloMo’ desde el principio, es bienvenido”

La representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, ofreció este martes una rueda de prensa en Madrid donde ha expresado su satisfacción tras su paso por el festival, en el que quedó en tercera posición y logró el mejor resultado para España en 27 años.

“Si alguien no estaba en el barco de SloMo’ desde el principio y se ha subido ahora, es bienvenido. No tengo rencor por aquel hate, pero aprendamos de esto”, dijo en relación a las críticas recibidas tras resultar elegida para representar a España en Eurovisión tras el Benidorm Fest.

Además, reveló que se creó un grupo de WhatsApp de los participantes donde expresaron su apoyo. “Yo me quedo con lo bueno, lo malo para qué prestarle atención”, reiteró. Así, aseguró que es “una mujer positiva”. “No he hecho todavía una lectura de lo malo que pasó. No he trabajado para callar bocas, sino por nosotros y la candidatura. Todo se ha colocado donde tenía que ser”, zanjó.

Sobre la victoria de Ucrania gracias al televoto, la cantante se limitó a manifestar su satisfacción con el tercer puesto. “Nosotros estamos contentos con nuestra posición y nos enfocamos con lo que hemos hecho, no en lo que pasa alrededor”, afirmó. Al respecto, reconoció que el mismo día de la final se levantó “con la canción en la cabeza”.

En esta rueda de prensa se han vivido varios momentos especiales para la artista. Así, por ejemplo, ha recibido en directo la felicitación de la Casa Real, un mensaje suscrito por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, en el que agradecen haber representado a España y felicitan a Chanel por su actuación. “Has hecho historia con ese tercer puesto en la final”, afirma el mensaje leído en directo por Chanel que no paraba de exclamar: “¡Qué fuerte!”.

Por otro lado, ha recibido un ramo de rosas rojas con las disculpas de Cristiano Malgioglio, el comentarista italiano de la RAI, la compañía de radiodifusión pública de Italia, que afirmó tras su actuación que era “una Jennifer López barata”. En un vídeo retrasmitido en directo en la rueda, Malgioglio ha afirmado que “nunca hubo intención de ofender y que fue malinterpretado”, además de negar que animara a la audiencia a no votar a la artista española. Chanel admitió sus disculpas: “A nadie le gusta que le digan algo así. Es un comentario un tanto desafortunado, pero es de elogiar las disculpas”. Al respecto, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, María Eizaguirre, ha indicado que RTVE “expresó su malestar por lo ocurrido y la RAI se ha disculpado de una manera muy clara y contundente. Nos han trasladado todo el cariño para Chanel”.

“Preguntada por cómo había recibido este episodio, Chanel ha reconocido que “a nadie le gusta que le digan algo así”. “Fue un comentario bastante desafortunado, pero valoro el ponerte delante de una cámara y pedir disculpas”, destacó.

Visibilización de LAS MUJERES RACIALIZADAS. “A las niñas que me han visto les diría que cuando yo era pequeña y salía una artista racializada y mujer, yo quería ser como ella y me daba fuerzas para pensar que sí se puede. Porque yo he vivido cosas muy feas, una realidad que lo sigue siendo a pie de calle”, subrayaba ante otra polémica desatada en Twitter, donde volvió a recibir un ataque que consideraba que su vestuario promovía la prostitución entre las niñas.

Al respecto, Chanel -que desconocía este asunto- ha sido mucho más tajante: “A esas niñas les diría que sean libres y nadie las condicione, que sigan soñando para ser lo que quieran y se vistan como quieran”.

Ha sido en la primera rueda de prensa organizada tras su vuelta a casa para celebrar lo que se ha dado en llamar el “chanelazo”: el mejor puesto de España en el festival desde hace 27 años, que le ha valido un mensaje de felicitación de la casa real que ha podido leer en directo.

El festival consiguió en España más de 7 millones de televidentes, el 52 % de cuota de audiencia con picos de hasta el 70 %, “datos estratosféricos” para RTVE, además de 980.000 tuits que lo han convertido en la mayor conversación de esta red de 2022.