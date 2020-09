Chano Piñeiro, “dignificador da lingua galega”, di García

O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García, visitou onte a 17ª edición do Festival de Cine de Cans para participar na homenaxe ao cineasta galego Luciano Manuel Piñeiro Martínez, Chano Piñeiro, con motivo do 25º aniversario do seu pasamento.

O artífice dos filmes Mamasunción (1984) e Sempre Xonxa (1989), que lle deron paso á lingua galega no audiovisual, e da coñecida cita “facer cine en Galicia é posible, facer cinema en galego é necesario” foi, en palabras do secretario xeral de Política Lingüística, “un dos grandes dignificadores da lingua galega e precursor da normalización do noso idioma propio desde o ámbito audiovisual”.

Así, co fin de homenaxealo, o cineasta conta desde onte e durante as vindeiras edicións deste evento cunha rúa efémera que leva o seu nome e que foi inaugurada esta mañá na estrada principal da parroquia porriñense.

Á descuberta dunha placa en tributo a el seguiulle o coloquio Chano Piñeiro, descubridor de actrices e actores e a proxección de Mamasunción, coa participación do secretario xeral de Política Lingüística, do director do festival, Alfonso Pato; da viúva do cineasta forcareiés, Mari Luz Montes, e da actriz Uxía Blanco, protagonista do filme Sempre Xonxa.

A Consellería de Cultura e Turismo apoia un ano máis o festival con máis de 40.000 euros que achega a través das axudas a certames audiovisuais e do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021.

O evento, que se desenvolve ata o vindeiro sábado, adaptado na súa organización e loxística ao contexto derivado da crise da covid-19 cunha importante restruturación de espazos e contidos pero mantendo a súa esencia e as seccións máis relevantes, co protagonismo sempre centrado no talento galego emerxente e un compromiso firme a prol da dinamización social da nosa lingua na cultura.

HOXE Ás sete da tarde será xusto antes da proxección de A illa das mentiras, a longametraxe galega da directora compostelana Paula Cons cuxa proxección será o evento de inauguración oficial do XVII Festival de Cans (19.30 horas, no Círculo Recreativo e Cultural do Porriño).

Este debú como directora de ficción de Paula Cons, estivo presente no Festial de Shangai, e acaba de coñecerse este semana que tamén estará presente na sección Made in Spain, do Festival de San Sebastián. A longametraxe conta a historia de tres mulleres que axudaron ás vítimas do naufraxio do vapor Santa Isabel fronte á illa de Sálvora en 1921. As tres protagonistas do filme, Nerea Barros, Victoria Teijeiro e Ana Oca, acompañarán hoxe á directora Paula Cons e manterán un encontro co público, así como parte do elenco do filme.

Antes do evento inaugural, terá lugar ás 17 horas, tamén no Círculo Recreativo Cultural, a proxeción de Arima de Jaione Camborda, que presentará o filme e manterá un encontro co público, xunto coa actriz Melania Cruz, protagonista do filme.

Arima conta a historia de catro mulleres e dunha nena que ven as súas vidas alteradas pola chegada inesperada de dous forasteiros, sempre coa personal mirada da autora do filme, a vasca afincada en Galicia Jaione Camborda.

Dase a circunstancia, de que esta semana coñeceuse que estes dous filmes que abrirán o Festival de Cans, formarán parte tamén da sección Made in Spain do Festival de San Sebastián.

E hoxe tamén participarán no Festival os protagonistas do laureado filme de Óliver Laxe O que arde. Benedicta Sánchez e Amador Arias conversarán en Cans sobre a experiencia vital, e artística, que supuxo para eles participar nesta película de moita sona.