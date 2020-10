Charo López acapara los focos en la tercera jornada de la Seminci

La tercera jornada del más importante certamen de cine de autor que se celebra en España, la Seminci, tuvo ayer como protagonista estelar a Charo López. En el desarrollo de la V Gala del Cine de Castilla y León, la actriz salmantina recibió la Espiga de Honor en reconocimiento a su larga carrera profesional.

Más de un centenar de papeles jalonan su prestigiosa andadura y dos de los más recordados están relacionados con Galicia y la televisión. En 1982 se emitió Los gozos y las sombras, una serie de 13 episodios basada en la obra de Gonzalo Torrente Ballester y rodada un año antes en Pontevedra y Bueu. Al éxito de esos capítulos en los que compartía protagonismo con Eusebio Poncela y la gallega Rosalía Dans le siguió tres años después Los pazos de Ulloa, filmada, entre otras localizaciones, en la zona monumental compostelana. Fernando Rey y Victoria Abril participaron también en aquella adaptación de la novela homónima de Emilia Pardo Bazán que dirigió Gonzalo Suárez, el cineasta con el que más veces trabajó López y bajo cuya tutela cuajó algunas de sus mejores interpretaciones .

Un vídeo con un montaje de varios de sus papeles relevantes, como el de Secretos del corazón, de Montxo Armendariz que le supuso el Goya como mejor actriz de reparto, precedió a la entrega del galardón. Ese clip finalizó con un mensaje de reconocimiento y cariño de dos de sus muchos compañeros de viaje, José Sacristán y Gonzalo Suárez. Ya en el escenario del Teatro Calderón, Juanma Bajo Ulloa, el último director con el que ha trabajado la actriz, en la película Baby, le tributó unas palabras cariñosas antes que ella accediera a recoger el galardón.

“Cuando me anunciaron que iba a recibir esta distinción estaba llena de incertidumbre, en un estado de apatía y tristeza. Y fue una manera de conectarme con esta profesión. Este privilegio no está al alcance de todos los compañeros. Los avatares de este oficio son diversos y no todo depende del talento y la perseverancia. Hace falta la suerte. Y yo he tenido muchísima suerte de trabajar con grandes profesionales y de interpretar papeles muy bien escritos. Incluso de participar en algún proyecto de culto. También he metido la pata”, explicó Charo López, quien, visiblemente emocionada “en medio de esta pandemia, de esta crisis feroz y cruel”, apeló a que “los cines y teatros cuenten con el respaldo definitivo de las autoridades y la Cultura no se vea contagiada” como lo está siendo la salud.

“Cuando la salud nos falla, lo único que nos queda son los sueños y eso es a lo que nos dedicamos en esta profesión: a cumplir sueños... Con fuerza y con esperanza, sigamos luchando”, concluyó.

Por otro lado, en la Sección Oficial de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid se proyectaron dos películas que, en teoría, estarán fuera del palmarés : la coproducción italo-israelí Here we are, sobre un padre que cuida a su hijo autista, y la plúmbea The disciple, producida por Alfonso Cuarón y que narra la vida de un joven cantante de música clásica de la India que trata de triunfar en el mundo de las ragas y proteger el legado de la cultura Anwar.