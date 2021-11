Chega a Lugo a mostra ‘Percorrer o tempo’, que transforma contedores

Santiago. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inaugurou este xoves en Lugo a mostra itinerante Percorrer o tempo. Visións contemporáneas do Camiño. A través de contedores de barco convertidos en salas de exhibición, a iniciativa achega diversas perspectivas das rutas xacobeas a través da ollada de dez artistas de primeiro nivel do eido fotográfico e audiovisual, tanto emerxentes como consolidados. Así, figuran profesionais como a presidenta da Axencia Magnum, Olivia Arthur, ou a Premio Nacional de Fotografía, Cristina de Middel, entre outros.

Na súa intervención, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, salientou o “enfoque poliédrico e contemporáneo do Camiño” que ofrece a mostra, ademais dunha “concepción ampla do propio feito de camiñar, desde o percorrido do territorio ata a peregrinación”. Destacou tamén o grupo “diverso e paritario que conforman os artistas, dunha xeración nova pero con longa traxectoria, que dá como resultado unha nova ollada audaz e orixinal, con achegas moi diversas”. A mostra conta co apoio da Fundación la Caixa no marco da programación cultural do Xacobeo 21-22 e no acto, entre outros representantes, participou a coordinadora de Institucións de Caixabank en Galicia, María Jesús García.

Na iniciativa participan artistas de Galicia, como Carla Andrade, Luis Díaz Díaz, Iván Nespereira, Bandia Ribeira e Lúa Ribeira, xunto a profesionais de fóra que representan os diferentes Camiños e enlaces con outras rutas históricas. Así, figuran tamén a inglesa Olivia Arthur, presidenta da Axencia Magnum; o portugués André Cepeda, o francés Michel Le Belhomme, entre outros. REDACCIÓN