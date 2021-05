Chega ao Reina Sofía de Madrid a obra emblemática de Laxeiro ‘Trasmundo’

Santiago. Con motivo da reorganización da colección do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a Fundación Laxeiro e o Concello de Vigo cederon temporalmente a emblemática obra de Laxeiro, titulada Trasmundo (1946) para ser incluida no novo proxecto expositivo.

O cadro pódese ver xa na sala 425 do edificio Sabatini do Reina Sofía, acompañando a obra audiovisual do artista granadino José Val del Omar (1904-1982), Acariño Galaico (De barro) (1961-1995), que rodou na comunidade co propósito de integrala, xunto a Aguaespejo granadino (1953-55) e Fuego en Castilla (1956-59), na súa triloxía titulada Tríptico Elemental de España.

Ademais de Trasmundo (1946), completan a sala dúas obras do escultor ourensán Arturo Baltar (1924-2017), Nenos cantando Nadal (1960), e Entroido (1990) e dúas fotografías, unha de Enrique Reza (1932-2013) e outra de Anric Massó (1930-2015), unha das moitas que realizou durante a rodaxe de Val del Omar, ademais de numerosos documentos, algúns deles inéditos ata agora.

Con Trasmundo Laxeiro pecha a súa etapa granítica, recreando un retablo de personaxes que sintetiza todo o seu imaxinario en forma de pórtico, e que invita a entrar no trasmundo, atravesando unha porta central.

A obra está composta a partir dunha liña horizontal central que divide o mundo do coñecido -plasmado na parte inferior mediante unha figuración granítica idealizada- do mundo do descoñecido, na parte superior, na que o trazo se se fai máis solto e confuso, achegándose ao expresionismo co que experimentará nos anos cincuenta.

É unha homenaxe ao románico galego e ao pensamento máxico medieval. ecg