‘Comando G’ na TVG en versión ‘celebrity’

Un novo talent show chega á Televisión de Galicia (TVG), que este mércores estrea o programa Comando G na súa versión celebrity, un espectáculo de gran formato, cun ritmo trepidante e cheo de emocións, presentado por Adrián Díaz, que cada semana porá a proba cinco caras moi coñecidas da audiencia galega para comprobar a súa capacidade de adaptación e o seu sentido do humor. O Comando G está integrado por cinco persoas cun longo percorrido profesional, cada unha no seu xénero, coñecidas e admiradas por público de distintas xeracións A modelo e presentadora Paloma Lago; a presentadora e naturópata Patricia Pérez; o cantante Alberto Comesaña; a actriz Trisha Fernández, que cada venres conduce o Luar xunto a Xosé Ramón Gayoso, e Lucía Rodríguez, presentadora do magazine da TVG Sabadeando, son os cinco famosos que cada semana se enfrontarán aos retos que lles propoña Comando G, retos que os sacarán da súa zona de confort.

Os cinco famosos visitarán distintos lugares de Galicia para vivir experiencias singulares e terán que convencer un personaxe anónimo da contorna para que asista como o seu padriño no estudio do programa e defenda o seu traballo.

O seu bo facer, tanto na experiencia coma no escenario, será avaliado por un xurado integrado polo presentador Xosé Manuel Piñeiro, que será a voz comprometida co escenario e o formato, e polo xornalista, escritor e compositor Xosé Luis Blanco Campaña, que se converterá na voz da experiencia emérita. A eles unirase cada semana un artista convidado especial.