Chegan pezas ao Gaiás para a exposición sobre a xeración Nós

O Museo Centro Gaiás comezou xa a recibir as primeiras das arredor de 300 obras que comporán a exposición Galicia, de Nós a nós, a máis completa e ambiciosa mostra realizada ata o de agora sobre a Xeración Nós e proxecto central da programación que a Xunta de Galicia desenvolve con motivo do centenario da publicación da revista que lle dou nome -que se conmemora este outono-. Entre as pezas que xa se atopan na Cidade da Cultura para formar parte deste gran proxecto expositivo que se inaugurará o 2 de outubro atópase un dos orixinais que se conservan da Carta Xeométrica de Galicia realizada por Domingo Fontán, que pertenceu a Ramón Otero Pedrayo e se conserva no seu Pazo-museo de Trasalba, en Amoeiro.

A Carta Xeométrica de Galicia é o primeiro mapa físico realizado en España empregando métodos científicos e matemáticos a través dun sistema de triangulación, toda unha xoia da cartografía que o xeógrafo Domingo Fontán rematou en 1833 tras investir na súa realización 17 anos da súa vida.

Durante a súa elaboración, percorreu toda Galicia e pé e a cabalo e localizou 4.000 igrexas e todos os accidentes xeográficos importantes, acadando un nivel de detalle e exactitude adiantado ao seu tempo e, nalgúns casos, non superado ata a aparición da fotogrametría aérea, case un século máis tarde.

O rigoroso e dedicado traballo de Domingo Fontán foi un dos referentes culturais e científicos para os homes e mulleres que integraron a Xeración Nós e moi especialmente para un dos considerados “pais” do galeguismo contemporáneo, Ramón Otero Pedrayo. Segundo explica un dos dous comisarios da exposición, Afonso Vázquez-Monxardín, “Otero Pedrayo, que tamén era xeógrafo, viviu namorado deste mapa pertencente ao seu avó, que desde neno puido ver pendurado na súa casa de Trasalba”. A Carta Xeométrica de Galicia acompañouno nas súas viaxes por Galicia –nas que comparaba a antiga rede de camiños plasmada por Fontán coa actual– e ata formou parte da súa novela máis persoal, Arredor de si, na que o mapa preside a escena central da narración.

O mapa tivo que ser trasladado nunhas condicións de protección especiais, dada a súa excepcional envergadura, e exporase no segundo andar do Museo Centro Gaiás do mesmo xeito que pode verse no Pazo de Trasalba, acompañado do banco que permite sentar fronte á peza para enxergar Galicia desde a Punta de Estaca de Bares á Raia Seca.

riqueza de fondos. Con Galicia, de Nós a nós a Xunta contribúe tamén a dar a coñecer a riqueza dos fondos atesourados por numerosas fundacións e entidades, especialmente galegas. En conxunto ceden obra para a exposición un total de 51 institucións -catro delas internacionais, dúas do resto de España e as restantes 45 de Galicia- e oito prestadores privados. Ademais da Fundación Otero Pedrayo, propietaria da Carta Xeométrica de Galicia, entre as institucións colaboradoras cóntanse a RAG, o Consello da Cultura Galega, o Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, o Museo do Pobo Galego, o Museo de Pontevedra, o Museo Provincial e Arqueolóxico de Ourense, as fundacións Vicente Risco, Castelao, Losada Diéguez e Penzol, as tres universidades galegas, o Parlamento de Galicia, a Deputación de Ourense, a Catedral de Ourense ou a Biblioteca de Galicia, entre outras.