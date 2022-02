‘Chegar á casa. O infiel galego’, nova serie na canle autonómica

···As cámaras do programa da G2 ‘Zigzag’ estarán na Fundación Araguaney, en Santiago, onde se pode ver a exposición ‘En agradecimiento a mis padres gallegos’, da pintora barcelonesa residente en Santiago Silvia G. Armesto. A mostra, composta por vinte pinturas, recolle as súas últimas obras realizadas na comunidade e vinculadas a esta terra e está inspirada nas paisaxes dos Ancares e os seus ancestrais personaxes. O espazo comeza ademais a semana coa visita de Marcos Nine, que falará do seu documental ‘A Virxe Roxa’, que recupera a historia real de Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegart, unha das intelectuais máis destacadas nos principios do feminismo durante a Segunda República, a historia dunha nai que matou a súa filla prodixio de 18 anos de varios disparos mentres durmía. O programa se achegará ao filme da cineasta portuguesa Catarina Vasconcelos, ‘La metamorfosis de los pájaros’.