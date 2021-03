Chiara Ferragni y su interesante y efectivo método de depilación facial

El cuidado de la piel suele ser un ritual de sanación para muchas personas. Cuando se lleva una vida atareada, siempre es bueno darle un descanso al cuerpo. ¡Ah!, y eso sí, su cariñito al menos una vez por semana.

Es bien sabido que millones seleccionan el domingo para esto. Rutinas de exfoliación, mascarillas, masajes, manicura, pedicura y, una de las más dolorosas de acuerdo con la opinión de muchos(s), la depilación facial o corporal.

Claro está, cuando se trata de eliminar el vello no deseado, hay quienes se inclinan por usar aparatos específicos para la zona facial. Sin duda es lo más conveniente, pues las depiladoras faciales permiten actuar con delicadeza en la zona del rostro y no ser agresivas con una piel que ya de por sí es sensible.

Chiara Ferragni, la influencer italiana que acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram, es conocida por demostrar en cada foto que sabe llevar con mucho estilo cualquier cosa que se ponga. Pero en esta ocasión, nos ha sorprendido con su método para depilar los vellos de la nariz.

¿Quieres saber cómo lo hizo?