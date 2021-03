Ciclo de conversas con mulleres na Casa-Museo Emilia Pardo Bazán

Santiago. A Casa-Museo Emilia Pardo Bazán abrirá mañá un ciclo de conversas con mulleres referentes en distintos ámbitos que se estenderá, cun encontro mensual, ata decembro de 2021. A iniciativa, promovida polo Concello da Coruña en colaboración coa Real Academia Galega, arrincará coa participación da rexedora herculina, Inés Rey. O presidente da RAG e director da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Víctor F. Freixanes, inaugurará o ciclo. A sesión poderá seguirse a partir das 18 horas na canle de Youtube da Concellería de Cultura do Concello da Coruña. Os seguintes encontros terán lugar á mesma hora o primeiro xoves de cada mes e emitiranse na mesma plataforma. O ciclo As mulleres, cen anos despois de Emilia Pardo Bazán: Conversas na Casa-Museo enmárcase no programa de actividades de conmemoración do centenario do pasamento da escritora, á que renderá homenaxe traendo á actualidade o seu legado a través de charlas. As oito mulleres convidadas falarán así con xornalistas das súas respectivas traxectorias profesionais e das dificultades ás que tiveron. ECG