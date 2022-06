Cíes, Ons e Sálvora participarán nun plan europeo para recuperar a súa paisaxe de hai 70 anos

SANTIAGO. EUROPA PRESS. As illas Cíes, Ons e Sálvora, que forman parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, serán as protagonistas dun plan transacional con fondos europeos para restaurar a súa paisaxe e que recuperen "a situación que tiñan hai 70 anos". Así o avanzou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras a reunión semanal do seu Goberno que deu luz verde á firma dun convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC) para a súa participación técnica e económica neste proxecto bautizado como 'Life insular'. Trátase dunha iniciativa transacional entre España e Irlanda, aínda que "o vai a liderar Galicia", tal e como asegurou Rueda, e que estará centrada en cinco illas co obxectivo de facelas máis "resistentes ao cambio climático". Á parte de Cíes, Ons e Sálvora, serán obxecto do plan La Graciosa (Canarias) e unha illa irlandesa.

O orzamento total consignado a este programa será de 5,2 millóns de euros executados ao longo de cinco anualidades, até 2026. Ao concluír a aplicación desta folla de ruta, está previsto que a Administración galega elabore un plan de conservación. O groso da achega económica será da Unión Europea, con case 4 millóns. Do total, á Xunta correspóndelle case 750.000 euros, dos cales 300.000 serán gastos de investimento; mentres que a USC, como coordinadora do proxecto, terá algo máis de 1 millón de euros asignados.

Tal e como detallou Rueda, a iniciativa 'Life insular' busca actuar sobre dous tipos concretos de hábitats presente en Cíes, Ons e Sálvora como son as dunas costeiras con vexetación e as matogueiras. O Goberno galego, a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, asumirá a parte de execución técnica mediante a eliminación e control de especies invasoras, a supresión de plantacións forestais ou, mesmo, "medidas de protección fronte a actividades humanas" como, por exemplo, "excluír parte do ecosistema" ás visitas. A estratexia tamén inclúe programas de sensibilización e difusión pública mediante xornadas sinaladas, como o Día da Rede Natura 2000 ou o Día Europeo dos Parques Nacionais, así como accións de voluntariado, talleres escolares e paneis informativos, entre outros.

ACONDICIONAMENTO EN ONS. Neste contexto, o Goberno galego tamén aprobou este xoves un proxecto de acondicionamento da Illa de Ons que contará cun investimento de 1,4 millóns de euros para "melloras nas infraestruturas básicas e na accesibilidade, na xestión de residuos, na sinalización ou no control de aforamento de visitantes", segundo detallou o presidente. Esta iniciativa contará cunha dotación de 1,4 millóns de euros ao amparo do Plan Xacobeo Next Generation, que actúa sobre 12 bens de interese cultural co obxectivo de rehabilitar o patrimonio vinculado ao Camiño de Santiago.

AXUDAS PARA BAÑOS TERMAIS. Tamén en páxina turística, Rueda avanzou a resolución das axudas para acondicionar sete instalacións termais de uso lúdico situadas en catro concellos galegos cun orzamento total de 801.777,67 euros. Máis da amitad desta contía será para a cidade de Ourense, que recibirá ao redor de 470.000 euros para mellorar os baños de Burga do Canedo, As Burgas, A Chavasqueira e Outariz. Do mesmo xeito, o Concello de Cenlle percibirá 150.000 euros para as instalacións termais de Barbantes; o municipio de Punxín disporá de case 120.000 para a zona de Bañiño; e o de Salvaterra de Miño beneficiarase de máis de 62.500 euros para o espazo de Teáns.

RUEDA DESCARTA "TURISMOFOBIA". En vista dos novos proxectos presentados, e ao ser preguntado polos medios sobre unha información de 'Praza.gal' que apunta a que a Xunta destinará 114.000 euros a crear un observatorio de sustentabilidade turística en colaboración con Portugal, o presidente galego xustificouno como unha "medida de prevención obrigada" en vista das crecentes cifras de visitantes en Galicia. "Estamos nunha situación óptima a día de hoxe", asegurou Rueda, quen insistiu en que esta medida busca actuar para manter esta posición, na que -ao seu xuízo- non existe risco de "turismofobia". "Non ten sentido saber que imos ser un destino en crecemento e non tomar ningunha medida", explicou. Así mesmo, interpelado sobre se se vai a realizar un estudo específico sobre Santiago neste sentido, o presidente da Xunta lembrou que xa existe "un plan de sustentabilidade turística" no que colaboran tamén o Goberno central e o Concello, que é "promotor e principal responsable da súa execución".