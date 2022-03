Cinco autores incorpóranse ao Pórtico of Galician Literature

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de incorporar outros cinco novos autores galegos ao Portico of Galician Literature, o portal web en inglés que ten como obxectivo principal dar a coñecer no exterior os escritores da literatura galega, a través de fragmentos traducidos das súas obras máis representativas, que se complementan con información biográfica sobre eles.

Así se acordou na reunión mantida entre o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o coordinador do proxecto, Jonathan Dune, para renovar o catálogo.

Deste xeito, incorpóranse Xesús Fraga, Premio Nacional de Literatura; Santiago Lopo, Premio Xerais e García Barros; Lito Vila Baleato, Frei Martín Sarmiento; Luísa Villalta, Espiral Maior, e An Alfaya, Premio Jules Verne.

Coa incorporación dos cinco novos autores de literatura contemporánea ao Pórtico of Galician Literature son xa medio cento os escritores galegos incluídos na iniciativa.

Trátase de Xavier Alcalá, Marilar Aleixandre, Fran Alonso, Diego Ameixeiras, Rosa Aneiros, Anxo Angueira, Xurxo Borrazás, Begoña Caamaño, Marcos Calveiro, Marica Campo, Xosé Carlos Caneiro, Fina Casalderrey, Francisco Castro, Cid Cabido, Fernando M. Cimadevila, Alfredo Conde, Ledicia Costas, Berta Dávila, Xabier P. DoCampo ou Pedro Feijoo.

NOMES CON MOITO PRESTIXIO. Tamén está dispoñible a obra de autores como Miguel Anxo Fernández, Agustín Fernández Paz, Elena Gallego Abad, Camilo Gonsar, Xabier López López, Inma López Silva, Antón Lopo, Manuel Lourenzo González, Andrea Maceiras, Marina Mayoral, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Monteagudo, Teresa Moure, Miguel-Anxo Murado, Xosé Neira Vilas, Emma Pedreira, Xavier Queipo, María Xosé Queizán, Anxo Rei Ballesteros, María Reimóndez, Manuel Rivas, Antón Riveiro Coello, Susana Sanches Arins, María Solar, Anxos Sumai, Abel Tomé, Suso de Toro, Rexina Vega, Domingo Villar e Iolanda Zúñiga.

A páxina web do catálogo Portico of Galician Literature ten, desde a súa posta en marcha en 2012, 17.544 usuarios novos procedentes de 131 países, sendo os que achegan máis visitas Estados Unidos, Reino Unido, España, Corea do Sur, Brasil, Francia, Irlanda, Canadá e India. Tamén se recibiron consultas de países como Eslovenia, Nepal, Kenia, Macedonia do Norte, O Salvador, Islandia, Finlandia, entre outros.

A Xunta mantén unha colaboración estable con este portal, que serve para dar a coñecer o mellor da literatura galega contemporánea e como punto de referencia nas feiras internacionais.

Ofrece unha listaxe de todos os títulos da literatura galega que saíron editados en inglés, con enlaces ás páxinas web das editoriais correspondentes. Asemade, conta cunha breve historia da literatura galega e con información sobre dereitos de autor e axudas á tradución. Esta colaboración forma parte da liña do traballo do Goberno autonómico por ampliar mercados da literatura galega e difundir a nosa cultura no exterior.

Neste eido, a Consellería de Cultura Educación e Universidade convoca cada ano axudas para o libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas de obras publicadas en galego e á tradución para o galego de obras publicadas noutras linguas, así como para a súa edición.

Trátase dunha subvención á que se destinan un total de 200.000 euros anuais.